insula preferată a europenilor ridică prețurile la cazare: scumpirile sunt semnificative

Turiștii care plănuiesc o vacanță în Mallorca, una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, trebuie să se aștepte la creșteri de prețuri în 2026.

Avertismentul vine din partea reprezentanților industriei turismului, care spun că majorarea tarifelor este determinată de turismul excesiv și de faptul că cele mai multe locuri de cazare pentru vara viitoare sunt deja rezervate.

Potrivit Mediafax, cele mai solicitate hoteluri și resorturi de pe insula spaniolă ating capacitatea maximă, iar locurile rămase vor fi disponibile la prețuri mai mari. Anul trecut, Mallorca a primit peste 19 milioane de vizitatori, atrași de atmosfera vibrantă și de plajele impresionante.

Noile reglementări împotriva turismului excesiv au redus închirierile ilegale pe termen scurt, ceea ce a determinat o creștere a cererii pentru hoteluri.

„Suntem la capacitate maximă și singurul lucru pe care îl putem face este să creștem prețurile. Repet, acest lucru variază de la o regiune la alta, dar, în general, suntem într-o poziție privilegiată”, a declarat Joan Trian Riu, directorul general al Rui Hotels and Resorts.

Sezonul de vârf în Mallorca este în iulie și august. Începutul sezonului atrage, de regulă, turiști tineri, datorită prețurilor mai accesibile, însă din ce în ce mai multe familii cu copii aleg să viziteze insula.

În prima parte a sezonului, insula găzduiește o varietate mai mare de vizitatori, inclusiv turiști din Marea Britanie, Franța, Polonia și alte țări din Europa de Est și Asia. Germania rămâne însă cea mai mare piață turistică, în ciuda scăderii numărului de turiști germani în anul precedent.

FOTO https://maravilloso.exclusivetravelerclub.com/