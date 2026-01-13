masă caldă sau pachet alimentar în 8 grădinițe și școli din sibiu: aproape 2.000 de copii beneficiari

Aproape 20.000 de elevi din județul Sibiu vor primi o masă caldă sau un pachet alimentar prin programul național „Masă Sănătoasă”. Dintre aceștia, aproximativ 2.000 de copii sunt din municipiul Sibiu.

Consilierii locali vor aproba, marți, în cadrul unei ședințe extraordinare, suportul alimentar pentru 8 unități de învățământ din oraș. În total, aproximativ 2.000 de preșcolari și școlari vor primi fie o masă caldă, fie un pachet alimentar.

Patru școli și patru grădinițe din Sibiu incluse în program

Grădinița cu Program Prelungit nr. 17, Grădinița cu Program Prelungit nr. 18, Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 Sibiu, toate funcționând ca și structuri în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 23, vor oferi o masă caldă preșcolarilor înscriși aici. Grădinițele 17 și 18 au bloc alimentar și vor găti mâncarea, pe când la Grădinița 36 masa va fi livrată de o firmă de catering, deoarece în unitate au loc lucrări de reabilitare energetică și nu există spațiu pentru prepararea hranei. Elevii de la Școala nr. 23 vor primi pachet alimentar, deoarece nu există un spațiu amenajabil pentru servirea mesei în școală. Și Școala „Radu Selejan” a fost inclusă în proiect, iar elevii de aici vor primi pachet alimentar, deoarece nu există un spațiu ce poate fi amenajat pentru servirea mesei. Pe lista unităților înscrise în program se numără și Grădinița 20 unde se va da o masă caldă preparată în regim propriu. De asemenea, la Școala nr. 10, 105 preșcolari vor primi o masă caldă preparată în regim propriu, iar 179 de elevi și 49 de preșcolari de la programul normal vor primi pachet alimentar. La Liceul Carol va fi dat un pachet alimentar.

Lista completă, cu număr de beneficiari, mai jos:

Grădinița cu P.P. nr. 17 Sibiu: masă caldă preparată în regim propriu pentru 156 preșcolari (an școlar 2025-2026) și pentru 154 preșcolari (an școlar 2026-2027); Grădinița cu P.P. nr. 18 Sibiu: masă caldă pentru 151 preșcolari; Grădinița cu P.P. nr. 36 Sibiu: masă caldă în regim de catering pentru 116 preșcolari (an școlar 2025-2026) și 114 preșcolari (an școlar 2026-2027); Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu: pachet alimentar pentru 159 elevi (an școlar 2025-2026) și 183 elevi (an școlar 2026-2027); Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu: pachet alimentar pentru 714 elevi. Nu se poate masă caldă fiindcă nu există loc pentru servirea mesei în școală. Grădinița cu P.P. nr. 20 Sibiu + Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu (preșcolari program prelungit): masă caldă preparată în regim propriu pentru 105 preșcolari; Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu: pachet alimentar pentru 49 de preșcolari de la programul normal și 179 de elevi; Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură Carol I Sibiu: pachet alimentar pentru 333 elevi.

Programul național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar, sub forma unei mese calde sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, a unui pachet alimentar, în limita valorii de 16,5 lei per beneficiar, sumă care include și taxa pe valoarea adăugată. PNMS se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă în perioada vacanțelor școlare sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege.

