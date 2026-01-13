mesaj haios al poliției sibiu: ”conduceți prudent, ca și cum ați avea un tort fragil pe banchetă”

Poliția Sibiu a postat pe Facebook un mic reminder amuzant pentru șoferi, chiar în plin sezon de ninsoare.

Oamenii legii îi sfătuiesc pe șoferi să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță cât mai sigură față de mașina din față, ca și cum ar transporta un tort scump și fragil pe bancheta din spate.

“E redundant să mai spunem că ninge, însă vă rugăm să conduceți cu calm și prudență. Măriți distanța față de autovehiculele din față și adaptați viteza la condițiile meteo. Imaginați-vă că aveți un tort pe bancheta din spate, care trebuie să ajungă întreg la destinație. Drum bun și în siguranță!” transmite IPJ Sibiu

Mesajul, pe cât de haios, pe atât de serios, vine ca un reminder că siguranța rutieră nu trebuie ignorată, mai ales atunci când drumurile sunt alunecoase.