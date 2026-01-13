momente de panică într-un avion wizz air la sibiu: incident imediat după aterizare

O aeronavă Wizz Air care a operat zborul comercial pe ruta Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată, în după-amiaza zilei de marți, 13 ianuarie, la ora 16:39, într-un eveniment operațional la sol, imediat după aterizarea pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Potrivit informațiilor oficiale, aterizarea s-a desfășurat în condiții de ninsoare abundentă, pista fiind curățată și declarată operațională la momentul sosirii aeronavei, în conformitate cu procedurile standard de deszăpezire. După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere pentru intrarea pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei.

Conform procedurilor de siguranță, echipele de la sol au intervenit pentru degajarea aeronavei, aceasta fiind ghidată pe căile de rulare, fără a perturba traficul aeroportuar. Reprezentanții aeroportului precizează că evenimentul s-a produs la sol, la viteză redusă, și s-a încheiat fără incidente, zborurile programate fiind operate conform orarului.

Debarcarea pasagerilor s-a realizat în condiții normale, fără a fi necesară închiderea pistelor, a suprafețelor de manevră sau a aeroportului. După intervenția echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă, iar în prezent se află în serviciu, operând zborul Sibiu – Birmingham.

Evenimentul va face obiectul unei investigații interne de siguranță, desfășurate conform procedurilor aplicabile, pentru clarificarea circumstanțelor producerii acestuia.

Wizz Air a transmis că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală a companiei aeriene.

FOTO SIBIU International Airport