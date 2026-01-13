ninge puternic la sibiu: strat nou zăpadă pe străzi și se circulă greu și pe autostradă spre boița / video foto

Județul Sibiu se află luni, 12 ianuarie, sub atenționare meteorologică de Cod Galben, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, din cauza temperaturilor deosebit de scăzute. Gerul extrem afectează întreaga comunitate, dar mai ales persoanele fără adăpost, animalele și transportul feroviar. Autoritățile trag un semnal de alarmă și transmit recomandări pentru protejarea sănătății și siguranței în aceste condiții.

Județul Sibiu se află sub cod de frig extrem, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei în următoarele săptămâni. Noaptea de luni spre marți a fost cea mai geroasă din acest an, cu -17 grade Celsius la Dumbrăveni și Bâlea Lac, -16 grade la Cristian și -14 grade la Păltiniș.

Circulația rutieră pe autostradă spre Boița se desfășoară greu din cauza condițiilor de iarnă.

La munte, stratul de zăpadă este consistent, măsurând aproximativ 30 de centimetri la Păltiniș și 11 centimetri la Bâlea Lac. În orașele Sibiu și Mediaș valorile negative au confirmat o noapte de iarnă severă, iar specialiștii ANM prognozează că frigul va persista până spre mijlocul lunii februarie, cu dimineți și nopți geroase și posibile intensificări ale vântului și episoade de ninsoare în zonele montane.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu atrage atenția populației asupra riscurilor generate de temperaturile extreme și recomandă prudență. „DSP Sibiu recomandă tuturor să fie prudenți și să acorde o atenție sporită sănătății în această perioadă de frig intens”, transmite instituția. Specialiștii subliniază că trebuie evitate deplasările pe jos pe distanțe lungi, să se poarte îmbrăcăminte adecvată, să se limiteze expunerea la umezeală și să se acorde atenție alimentației și hidratării. Persoanele cu afecțiuni cronice trebuie să monitorizeze parametrii organismului și să urmeze medicația prescrisă, iar în caz de degerături sau persoane fără adăpost, trebuie sunat imediat la 112.

Frigul afectează și animalele. Animal Life atrage atenția: „Câteva gesturi simple pot face diferența: asigurați animalelor din curte un adăpost corespunzător, ferit de vânt, frig și umezeală, oferiți apă și hrană suficientă și evitați să lăsați animalele legate sau imobilizate în condiții de ger. Verificați periodic animalele vârstnice, bolnave sau vulnerabile, iar în cazul animalelor fără stăpân aflate în pericol, anunțați autoritățile sau organizațiile de protecție a animalelor.”

Primăria Sibiu reamintește că Adăpostul de Noapte sprijină persoanele fără locuință, oferind găzduire și alte servicii. „În această perioadă de ger, Adăpostul este deschis zilnic între orele 17:30 și 08:30, însă, date fiind temperaturile scăzute, acesta a funcționat non-stop. Beneficiarii pot rămâne în Adăpost și pe timpul zilei. Oferim condiții pentru igiena corporală, dușuri cu apă caldă, săpun și prosoape, mijloace pentru igienizarea hainelor și haine de schimb curate, cină și micul dejun la sosire și plecare, precum și o masă caldă la prânz, asigurată din donațiile primite”, precizează reprezentanții instituției.

Vremea nefavorabilă a afectat și circulația feroviară, provocând întârzieri semnificative la trenurile care circulă spre și dinspre Capitală.(Află mai multe) Trenurile care vin din vestul țării și din Oltenia au înregistrat cele mai mari întârzieri, cum ar fi IRN 11500 Arad – București Nord și IRN 79 Budapesta-Keleti – București Nord, ambele cu 160 de minute întârziere. De asemenea, trenurile care circulă dinspre Craiova și Pitești către București au fost afectate, iar plecările din Capitală, cum ar fi RE 11631 spre Brașov, au pornit cu întârzieri de peste o oră.