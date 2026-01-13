ninsoarea dă peste cap traficul: se circulă greu pe dn14 și la bradu, iar în sibiu intervin 11 ”pluguri” / video

Traficul rutier pe rutele Sibiu – Mediaș și Sibiu – Agnita este îngreunat, după ce ninsorile abundente din ultima oră au făcut drumurile județului Sibiu aproape impracticabile.

Potrivit Primăriei Sibiu, echipele și utilajele operatorului de deszăpezire Soma au intervenit în teren începând cu ora 14:15. În total, 11 autospeciale acționează pentru curățarea zăpezii și pentru împrăștierea materialului antiderapant pe principalele artere, dar și pe străzile secundare.

Se acționează însă prioritar pe arterele principale, pe traseele mijloacelor de transport public, pe drumurile în pantă și rampă și în giratoriile din oraș. Dată fiind intensitatea ninsorii care se redepune imediat după intervenții, precum și din cauza aglomerației generate de traficul de ieșirea de la serviciu, care blochează autospecialele de deszăpezire, până când se va reuși degajarea străzilor, șoferii sunt atenționați să circule cu atenție sporită.

Șase echipe ale operatorului intervin deja pentru îndepărtarea manuală a zăpezii din zona trecerilor de pietoni, din stațiile de autobuz, de pe scări, din pasaj și de pe trotuarele publice. Reamintim pe această cale cetățenilor obligația pe care o au de a curăța de zăpadă și gheață trotuarele din fața casei sau a firmei, pentru a asigura circulația pietonală în siguranță.