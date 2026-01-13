Lucian, bărbatul în vârstă de 43 de ani care a murit sub ochii călătorilor într-un autobuz Tursib din Sibiu, se simțise rău încă din timpul programului de lucru. Acesta lucra la o fabrică din Zona Industrială Vest și intrase în tura de noapte în jurul orei 20:00.

Colegii lui Lucian au observat că nu se simțea bine și s-au oferit să cheme o ambulanță sau să îl ducă la Unitatea de Primiri Urgențe. Bărbatul a refuzat, spunând că starea sa nu este atât de gravă și că va merge mai întâi acasă, cu autobuzul, pentru a se schimba de echipamentul de serviciu, urmând ca apoi să ajungă la spital.

Din păcate, Lucian nu a mai ajuns acasă. După ce s-a urcat în autobuz pentru a se îndrepta spre locuință, i s-a făcut brusc rău și a intrat în stop cardio-respirator, prăbușindu-se pe podeaua mijlocului de transport în comun. Tragedia s-a petrecut sub privirile celorlalți călători.

Citește și: Lucian este tânărul mort sub ochii călătorilor într-un autobuz la Sibiu. Mama: „Mi-ai luat o parte din inimă”

Bărbatul ar fi avut recent o răceală mai puternică, pentru care urma un tratament, iar apropiații nu credeau că ar putea exista complicații. De asemenea, acesta era fumător și mai tușea ocazional.

Lucian era divorțat și avea o fetiță în vârstă de aproximativ 9–10 ani, care locuiește împreună cu mama sa în județul Hunedoara.

Reamintim că tragedia a avut loc în data de 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul autobuzului Tursib, aflat pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu, a sunat la 112 după ce un călător s-a prăbușit în autobuz. Acesta a fost alertat de alți pasageri. La fața locului au intervenit echipaje medicale și de poliție, însă, din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Citește și: Un sibian de 43 de ani a murit într-un autobuz pe traseul 111