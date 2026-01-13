noi reguli de la anaf: eșalonarea datoriilor, mai strictă din 2026

ANAF a anunțat marți modificări ale Codului de procedură fiscală privind eșalonările la plată, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Măsurile sunt menite să reducă tratamentele fiscale preferențiale și să încurajeze disciplina fiscală.

Eșalonarea simplificată

Eșalonarea la plată în formă simplificată va fi accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime:

Persoane fizice: până la 100.000 lei

Persoane juridice: până la 400.000 lei

Pentru persoanele juridice, condițiile noi includ:

să fie înființate cu minimum 12 luni înainte de depunerea cererii;

datoriile să aibă vechimea de maximum 12 luni;

eșalonarea se acordă pe maximum 12 luni;

nu este necesară constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune – doar cererea depusă la ANAF este suficientă.

Eșalonarea clasică

Potrivit Mediafax, orice contribuabil, inclusiv persoanele fizice, poate accesa eșalonarea clasică dacă se află în dificultate financiară și poate plăti ratele. Caracteristicile acesteia:

perioadă de eșalonare de maximum 5 ani;

nu există prag maxim al datoriei;

se acordă cu garanții sau contract de fideiusiune.

Contractul de fideiusiune se solicită în situațiile:

când contribuabilul are alte datorii neeligibile pentru eșalonare;

când bunurile deținute nu sunt suficiente pentru garantarea datoriilor;

pentru persoanele juridice înființate cu mai puțin de 12 luni;

la modificarea sau menținerea eșalonării, pentru garantarea sumelor incluse sau exigibile.

ANAF precizează că garanțiile și contractele de fideiusiune nu sunt executate decât dacă contribuabilii nu respectă calendarul de plată.

Scopul modificărilor

„Prin aceste reglementări, eșalonarea la plată rămâne un instrument viabil și accesibil pentru contribuabilii loiali, aflați în dificultate temporară, care pot opta pentru forma simplificată (pentru sume mai mici de 400.000 lei) sau pentru eșalonarea clasică, cu garanții (pentru sume mai mari)”, transmit reprezentanții ANAF.

Noile măsuri vizează și eliminarea abuzurilor, atunci când contribuabilii acumulau datorii semnificative și, ulterior, apelau la mecanisme juridice precum concordatul preventiv sau insolvența, punând practic statul în imposibilitatea de a recupera sumele.

ANAF subliniază că prevederile referitoare la răspunderea solidară nu s-au modificat: contribuabilii care acționează cu bună credință nu răspund solidar pentru declararea și plata obligațiilor fiscale la termen.