patrick, tânărul din sibiu care transformă pasiunea pentru muzică în carieră: lansează prima piesă / video

La doar 19 ani, Patrick este unul dintre tinerii sibieni care demonstrează că visele pot prinde contur atunci când sunt urmate cu perseverență și pasiune. Elev în clasa a XII-a, Patrick trăiește muzica din plin și face pași spre o carieră, pregătindu-se să lanseze prima sa piesă, intitulată „Ce n-aș da”.

Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie. Momentul decisiv a venit însă în clasa a X-a, când s-a apucat de canto și a descoperit că vocea sa are potențial. „Atunci am realizat că sunt chiar bun la asta și că aș vrea să fac o carieră din muzică, dacă reușesc”, a spus Patrick.

În prezent, elevul este elev al Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, la profilul canto – muzică ușoară. Aici și-a dezvoltat tehnica vocală și a prins curaj să se exprime artistic. Un rol esențial în parcursul său l-a avut profesoara de canto, Maria Bîrsan, cea care l-a susținut și l-a îndrumat spre studio. „Datorită ei am ajuns să mă exprim exact așa cum am simțit și să transmit emoția pe care mi-am dorit-o”, mărturisește tânărul.

Prima sa piesă, „Ce n-aș da”, este scrisă chiar de Patrick și este inspirată din propriile trăiri. Melodia a fost produsă de un studio, alături de care tânărul artist a lucrat îndeaproape. „Sunt oameni foarte importanți pentru evoluția mea artistică. Le mulțumesc pentru răbdare și pentru tot ce au făcut pentru mine”, a mai spus acesta.

Piesa a prins viață inițial în martie 2025, însă a trecut prin mai multe transformări. În decembrie, revenirea în studio a adus schimbări importante precum ajustări fine și un refren nou care au transformat melodia într-un potențial hit. Lansarea oficială este programată pentru 23 ianuarie, iar până atunci, refrenul poate fi ascultat deja pe TikTok.

Dincolo de muzică, Patrick este un tânăr curios și creativ. Îi place să picteze, să învețe limbi străine și să se dezvolte constant. După terminarea Liceului Independența, visează să urmeze o facultate de muzică la București, pentru a-și duce pasiunea la nivel profesionist.

Acesta mai spune că familia îi este alături necondiționat. „Părinții sunt foarte mândri de mine și se bucură că îmi urmez visul”, spune Patrick.