pensionari înghețați de frig în casă: au oprit căldura ca să facă economie, iar unul a murit

Un caz tulburător a avut loc în Timișoara, unde doi pensionari, de 65 și 56 de ani, au fost găsiți în stare de hipotermie în propria locuință socială.

Cei doi și-au oprit încălzirea pentru a face economii, în condițiile în care temperaturile exterioare au scăzut până la minus 15 grade pe timpul nopții.

Potrivit Observator News, vecina lor, îngrijorată că nu mai răspundeau la telefon și nu fuseseră văzuți de ceva timp, a sunat la 112. La sosirea polițiștilor și echipajului medical, cei doi au primit îngrijiri, dar au refuzat transportul la spital. Câteva ore mai târziu, vecina a sunat din nou la 112, anunțând că bărbatul de 65 de ani a murit. Soția acestuia, care avea probleme psihice, a fost preluată de o rudă.

Polițiștii au fost sesizați ieri, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, de o vecină a bătrânilor. La fața locului s-a constatat că bărbatul și femeia prezentau hipotermie. Ulterior, în jurul orei 21:30, polițiștii au fost informați despre decesul bărbatului.

Autoritățile fac apel la cetățeni să fie atenți la persoanele vulnerabile în această perioadă de frig extrem și să anunțe autoritățile dacă observă situații similare.