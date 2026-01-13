„piața la birou” revine în curtea de la consiliul județean sibiu

Consiliul Județean Sibiu va relua, din 16 ianuarie, proiectul „Piața la birou”, o inițiativă menită să promoveze produsele locale și să sprijine micii producători din județ. Piața volantă va avea loc în fiecare zi de vineri, la sediul instituției din strada General Magheru nr. 14..

Reluarea acestui demers vine ca răspuns la interesul constant manifestat de sibieni pentru produsele autohtone, dar și ca o formă concretă de sprijin pentru micii producători, care pot oferi consumatorilor alimente proaspete, sănătoase și de calitate, obținute local.

„Piața la birou” facilitează accesul direct al angajaților din zonă și al locuitorilor din centrul municipiului Sibiu la produse locale, fără intermediari, încurajând consumul responsabil și adoptarea unui stil de viață sănătos. Totodată, inițiativa contribuie la dezvoltarea economiei locale și la promovarea producătorilor din județul Sibiu.

„Piața la birou revine în curtea Consiliului Județean Sibiu, o veste mult așteptată atât de locuitorii din zonă, cât și de producătorii locali. Acest proiect ne dorim să continue ca un spațiu care creează o legătură directă între oameni și producătorii din județ și care le oferă sibienilor acces rapid la produse proaspete, sănătoase și de calitate, obținute local. Vă așteptăm să ne fiți alături, să alegem să consumăm produse locale și să susținem prin fiecare cumpărătură, producătorii din județului nostru”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prima ediție va avea loc vineri, 16 ianuarie, între orele 09:00 – 13:00, în curtea Consiliului Județean Sibiu. La această ediție vor fi prezenți 10 producători locali, selectați din cadrul Pieței volante Transilvania, care vor oferi spre vânzare legume de sezon, produse de carmangerie, pâine și produse de panificație, miere, plante din flora spontană, precum și flori în ghivece.