plagiatul ministrului justiției: deputatul raluca turcan cere transparență și asumare

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a publicat pe Facebook un mesaj prin care atrage atenția asupra importanței menținerii încrederii publice în funcția de ministru al Justiției.

În postarea Facebook, Raluca Turcan subliniază că această încredere trebuie protejată și că discuțiile despre integritatea academică a ministrului Justiției trebuie purtate cu maximă responsabilitate.

Potrivit deputatului, niciun ministru nu ar trebui să poată fi șantajat, iar standardele aplicate trebuie să fie aceleași pentru toți membrii guvernului, indiferent de partid.

În mesajul său, Raluca Turcan mai menționează situații similare recente, cum ar fi cazul ministrului Moșteanu, care a făcut un pas în spate în urma controversei legate de activitatea academică.

Mesajul integral al deputatului Raluca Turcan

“Pentru a fi exercitată corespunzător, funcția de ministru al Justiției are nevoie de un nivel ridicat de încredere publică, iar această încredere trebuie protejată. De aceea, cred că discuția despre scandalul legat de integritatea academică a ministrului Justiției trebuie purtată cu maximă responsabilitate. Este vital ca niciun ministru al Justiției să nu poată fi șantajat, iar PSD trebuie să accepte că nu poate beneficia de tratament special în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției. Corect este ca aceleași standarde sa fie aplicate tuturor membrilor guvernului, indiferent de partid.

Am mai văzut situații similare recente în spațiul public. În cazul Moșteanu, aflat la rândul său într-o controversă legată de activitatea academică, decizia a fost una clară: a spus că nu dorește ca ministerul să fie implicat sau afectat și a făcut un pas în spate. Vă amintiți cum a reacționat PSD în acel caz? I-a cerut demisia. Acum, PSD își susține fără echivoc ministrul și susține că subiectul este instrumentat politic.

Dar, dincolo de această dezbatere, rămâne o întrebare legitimă pentru orice democrație matură: putem face reforme și politici publice în justiție fără ca încrederea în ministru să fie la cote ridicate?

La fel de important este să păstrăm o linie corectă în raport cu presa. Un jurnalist care verifică doctorate și semnalează posibile nereguli nu face decât să-și exercite meseria, așa cum a făcut-o constant de-a lungul anilor, indiferent de culoarea politică a celor vizați. Demonizarea presei nu rezolvă problema de fond și nu ajută pe nimeni.

În final, nu vorbim despre etichete sau vinovați, ci despre standarde. Dacă vrem o justiție puternică și credibilă, trebuie să acceptăm că transparența, claritatea și asumarea vin la pachet cu funcția, nu sunt standarde care se aplică doar partidelor care nu sunt…PSD. Este profund nedemocratic ca în discursul public PSD să pretindă să fie exceptat de standardele aplicabile și celorlalte partide ale coaliției.” a transmis deputatul Raluca Turcan