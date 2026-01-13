plata taxelor și impozitelor pentru municipiul sibiu prin ghiseul.ro, blocată temporar

Având în vedere problemele apărute luni, 12 ianuarie, în funcționarea platformei de plăți electronice a Municipiului Sibiu, autoritățile locale au anunțat că sursa principală a blocajelor a fost identificată.
Mai exact, a apărut o problemă de comunicare IT între platforma ghișeul.ro și sistemul informatic al Primăriei Sibiu. Ca urmare, accesul ghișeul.ro la informațiile privind taxele și impozitele locale a fost suspendat temporar.
Primăria recomandă sibienilor să utilizeze portalul oficial al instituției, https://e-administratie.sibiu.ro/cmsse, pentru obținerea informațiilor și efectuarea plăților online. De asemenea, aplicația mobilă e-Primăria Sibiu rămâne disponibilă, oferind aceleași funcționalități.
Autoritățile au precizat că accesul ghișeul.ro la bazele de date locale va fi restabilit imediat ce procesul de actualizare și optimizare a platformei naționale va fi finalizat, conform informațiilor publicate și pe site-ul ghișeul.ro.
