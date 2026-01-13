poziție fermă de la sibiu: daniela cîmpean apără acordul ue–mercosur

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a postat un mesaj pe rețelele de socializare cu tema acordului UE–Mercosur și impactul acestuia asupra economiei și agriculturii din România.

În intervenția sa, Daniela Cîmpean subliniază importanța unei abordări raționale și echilibrate, bazate pe date concrete și pe avantajele pe care țara noastră le poate obține din acest acord internațional.

Mesajul detaliază atât beneficiile pentru industria românească și exporturi, cât și mecanismele europene de protecție pentru fermieri. Președinta CJ Sibiu insistă că dezbaterile publice trebuie să fie oneste, fără generalizări sau emoții exagerate, iar România trebuie să profite de oportunitățile comerciale acolo unde are avantaj competitiv, protejând în același timp sectoarele sensibile ale economiei.

Mesajul Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

“Despre acordul UE–Mercosur și interesul României

În calitate de membru al Comitetul European al Regiunilor, particip constant la dezbateri europene care au un impact direct asupra regiunilor, economiilor locale și comunităților pe care le reprezentăm. Discuțiile recente din spațiul public privind acordul UE–Mercosur sunt firești, dar cred că ele trebuie purtate cu onestitate și raportate la realitățile fiecărui stat membru, nu prin generalizări sau emoții.

Poziția României este una rațională și în interesul nostru.

Pentru România, acordul înseamnă acces la o piață de 270 de milioane de consumatori și eliminarea unor taxe vamale care, până acum, au costat firmele românești zeci de milioane de euro anual. Exporturile noastre către această regiune sunt în principal industriale – componente auto, echipamente electrice, utilaje – exact sectoarele care câștigă cel mai mult din deschiderea piețelor și din reguli comerciale predictibile.

Concret, doar în 2023, exporturile industriale românești către statele Mercosur au depășit 176 milioane de euro, iar firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale – costuri care vor fi eliminate aproape integral odată cu intrarea în vigoare a acordului, cu efect direct asupra competitivității componentelor auto, echipamentelor electrice și utilajelor produse în România.

În același timp, este esențial de spus clar: agricultura românească nu este lăsată neprotejată. Acordul include, pentru prima dată, clauze de salvgardare rapide și clare pentru produsele agricole sensibile, care pot fi activate imediat dacă apar dezechilibre de piață. În paralel, Uniunea Europeană a prevăzut sprijin financiar suplimentar substanțial pentru fermieri, tocmai pentru a gestiona aceste riscuri.

De ce vedem poziții diferite în UE? Pentru că statele au structuri economice diferite. Țări cu un sector agricol foarte numeros și cu presiuni sociale mari în mediul rural, precum Polonia, privesc acordul cu mai multă rezervă. Această abordare este legitimă pentru ele. La fel de legitim este ca România să susțină un acord care sprijină industria, exporturile și locurile de muncă din economia noastră.

Uniunea Europeană funcționează pe baza acestui principiu: fiecare stat membru își apără interesele, în cadrul unor reguli comune, cu mecanisme de protecție și solidaritate europeană.

A susține acordul UE–Mercosur nu înseamnă a ignora riscurile, ci a le gestiona inteligent.

Înseamnă să folosim oportunitățile acolo unde România are avantaj competitiv și să ne protejăm fermierii prin instrumentele europene existente.” se arată în mesajul transmis