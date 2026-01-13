restaurantele din sibiu trag frâna la început de an - unii închid, alții renovează: „nu mai e ca înainte”

Perioada de început de an rămâne una dintre cele mai dificile pentru industria ospitalității din Sibiu. În lunile ianuarie și februarie, numeroase restaurante și localuri se confruntă cu o scădere accentuată a numărului de clienți, situație care îi determină pe unii patroni să își trimită angajații în concediu sau chiar să închidă temporar unitățile, pentru a reduce cheltuielile.

Reprezentanții HoReCa spun că fenomenul nu este unul nou, ci se repetă anual. „Așa e în fiecare an. Sunt localuri care închid în perioada asta. Așa e politica businessului. Numărul de clienți e în scădere. Oamenii își protejează investițiile și încearcă să scape de cheltuielile de iarnă, cu utilitățile și cu angajații. E o perioadă destul de grea pentru HoReCa”, a declarat Horațiu Bujac, reprezentantul Organizației Patronale HoReCa din Sibiu.

Perioada ideală pentru renovări și reorganizare

Pe de altă parte, există și antreprenori care profită de această perioadă mai slabă pentru a face investiții și îmbunătățiri.

Ovidiu Balaban, patronul restaurantelor Winenot și Spic, spune că închiderea temporară a localurilor nu are legătură cu lipsa clienților, ci cu lucrări planificate. „Până acum a mers bine. Nu e neapărat cea mai bună perioadă, sunt urcușuri și coborâșuri. Noi am închis localurile pentru că am decis să facem schimbări și renovări. E volumul cel mai redus din tot anul în perioada asta și e momentul potrivit să faci îmbunătățiri. La Spic renovăm complet bucătăria, igienizăm, regândim fluxul și aducem îmbunătățiri. Vara e foarte greu să faci asta. După un an de muncă multă, e normal să iei o pauză pentru a deveni mai bun. Ne propunem să redeschidem în maximum două săptămâni, chiar din weekendul viitor. Afară e foarte frig, lumea nu mai iese din casă acum”, a explicat acesta.

Costuri mai mari și consumatori mai precauți

Sursa: Facebook/Cotton Pub

Situația este însă mult mai apăsătoare pentru alte localuri, care resimt din plin scăderea consumului și creșterea costurilor.

Adi Barbu, de la Cotton, descrie începutul de an ca fiind extrem de dificil. „Perioada este foarte grea. A mers destul de rău până acum. Nu știu dacă mai e un domeniu care să meargă ca înainte. Cred că toate domeniile merg prost. Localul este deschis, dar situația nu e roz la nimeni. Avem taxe mai mari, utilități mai scumpe, materia primă mai scumpă, toate s-au scumpit. E clar că nu e o perioadă bună. Presimt că va merge mai rău ca niciodată. Nu văd să fie un an mai bun. 100% va fi mai slab. Lumea e mai circumspectă și ține de bani. Nu cred că problema e doar în ianuarie–februarie sau din cauza vremii, ci din cauza vremurilor”, spune acesta.

În timp ce unii antreprenori speră ca primăvara să aducă o revenire a consumului, alții privesc cu reținere anul în curs. Cert este că pentru HoReCa din Sibiu, începutul de an rămâne un test de rezistență, în care adaptarea și controlul costurilor devin esențiale pentru supraviețuire.