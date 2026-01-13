românia revine la eurovision după 2 ani de absență: în ce semifinală va concura

Ieri, 12 ianuarie, la Viena a avut loc tragerea la sorți care a stabilit distribuția țărilor participante în cele două semifinale ale Eurovision Song Contest din acest an.

Evenimentul marchează revenirea României în competiție, după ce a lipsit de la edițiile din 2024 și 2025.

Ediția din acest an se desfășoară în Viena, după ce Austria a câștigat finala Eurovision 2025. Tragerea la sorți a avut rolul de a stabili țările care vor intra în fiecare semifinală.

Semifinalele sunt programate pentru 12 și 14 mai. În prima semifinală vor urca pe scenă reprezentanții din Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

România va concura în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, urmând să evolueze în prima parte a show-ului. În aceeași seară vor mai participa Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia, potrivit organizatorilor.

Calificarea în finală va fi decisă prin combinarea punctajelor acordate de juriile de specialitate cu voturile publicului, urmând ca primele zece melodii din fiecare semifinală să obțină un loc în actul final. Lor li se va alătura direct Austria, în calitate de câștigătoare a ediției precedente.

De asemenea, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit sunt calificate automat în finală, fără a participa în semifinale, datorită statutului lor de principali finanțatori ai concursului.

Controverse legate de participarea Israelului

Actuala ediție a Eurovision a fost marcată și de controverse. Participarea Israel a generat nemulțumiri în rândul unor radiodifuzori, țara fiind acuzată de manipularea votului publicului la ediția din 2025, precum și de încălcarea libertății presei în contextul războiului din Gaza.

Pe acest fond, radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia au anunțat că se retrag din competiția din acest an.

Finala Eurovision 2026 este programată să aibă loc pe 16 mai.