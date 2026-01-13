trafic bară la bară și străzi înzăpezite la sibiu: primăria intervine cu 11 utilaje în oraș / video

Ninsoarea abundentă din Sibiu a dat peste cap traficul din oraș și de pe drumurile din jur, provocând blocaje, șosele închise și intervenții în regim de urgență. Utilajele de deszăpezire au ieșit pe teren, însă zăpada se depune rapid, iar orele de vârf transformă deplasările într-un adevărat test de răbdare pentru șoferi și pietoni.

Municipiul Sibiu se confruntă marți după-amiază, 13 ianuarie, cu ninsori abundente, care au creat dificultăți atât în trafic, cât și pentru pietoni. Potrivit informațiilor transmise de Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, operatorul de deszăpezire Soma a intervenit începând cu ora 14.15.

„În contextul ninsorii abundente, echipele și utilajele operatorului de deszăpezire Soma au ieșit în teren de la ora 14.15. Un număr de 11 autospeciale intervin pentru curățarea zăpezii și pentru împrăștierea de material antiderapant atât pe străzile principale, cât și pe cele secundare”, a declarat Mirela Gligore.

Intervențiile sunt concentrate cu prioritate pe arterele principale ale orașului, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe drumurile în pantă și rampă, precum și în sensurile giratorii. Autoritățile atrag însă atenția că, din cauza intensității ninsorii, zăpada se depune rapid după fiecare intervenție, iar traficul aglomerat de la orele de vârf îngreunează accesul autospecialelor.

„Până la degajarea completă a străzilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită”, a mai precizat reprezentanta Primăriei Sibiu.

Pe lângă intervențiile mecanizate, șase echipe ale operatorului acționează pentru îndepărtarea manuală a zăpezii din zonele sensibile: treceri de pietoni, stații de autobuz, scări, pasajul pietonal și trotuarele publice. Totodată, autoritățile reamintesc cetățenilor obligația legală de a curăța trotuarele din fața locuințelor sau a sediilor de firmă, pentru a asigura circulația pietonală în condiții de siguranță.

Ninsoarea dă peste cap traficul: se circulă greu pe DN14 și la Bradu, iar în Sibiu intervin 11 "pluguri" / video

Rute blocate și trafic extrem de dificil

Condițiile meteo au creat probleme majore și pe drumurile din județ. Pe sensul Sibiu – Boița traficul este serios afectat, iar drumul Slimnic – Șura Mare este blocat în zona de pădure, pe urcarea spre Șura Mare. În zona Mall Șelimbăr se circulă foarte greu, din cauza stratului de zăpadă și a aglomerației.

De asemenea, pe strada Bâlea ninge foarte puternic, iar pe Hula Bradului există riscul blocării traficului greu, mai multe TIR-uri întâmpinând dificultăți la urcare.

Situația este critică și în zona Câmpșor, unde traficul este complet blocat, circulându-se bară la bară pe drumul care leagă cartierul Turnișor de cartierul Ștrand. Șoferii reclamă timpi mari de așteptare, în condițiile în care ninsoarea continuă, iar carosabilul este acoperit cu zăpadă.

În ciuda ninsorii și a blocajelor de pe șosele, zborurile de pe Aeroportul Sibiu se desfășoară normal, fără întârzieri sau anulări raportate.