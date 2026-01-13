transporturi ilegale de lemne depistate în județul sibiu: poliția a confiscat o căruță și o autoutilitară

Polițiștii sibieni au depistat recent mai multe transporturi ilegale de material lemnos, în două cazuri separate, în localitățile Brateiu și Nocrich.

Primul caz, la Brateiu. Mai exact, la data de 12 ianuarie, în jurul orei 17:00, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au identificat în localitatea Brateiu doi bărbați, în vârstă de 38 și 23 de ani, care transportau lemne cu un atelaj hipo.

Aceștia le-au declarat oamenilor legii că au tăiat lemnele din pădure fără a deține aviz legal. Materialul lemnos, aproximativ 0,993 m³, din specia salcâm și paltin, a fost măsurat de un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Dumbrăveni și depozitat ulterior în localitatea Buzd.

Polițiștii au dispus ridicarea atelajului hipo utilizat pentru transport, iar cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

Al doilea caz, la Nocrich. Mai exact, la data de 11 ianuarie, polițiștii Serviciului Ordine Publică au identificat un bărbat de 39 de ani, din județul Mureș, care transporta pe raza localității Nocrich cantitatea de 12,80 m³ de cherestea, fără a se putea stabili proveniența acesteia.

Autoutilitara a fost însoțită până la Ocolul Silvic Tălmaciu, unde materialul lemnos a fost descărcat și lăsat în custodie. De asemenea, polițiștii au dispus sechestrul asigurator asupra autoutilitarei.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de transport de material lemnos fără proveniență.