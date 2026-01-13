vești noi despre asistenta care a făcut infarct în timpul serviciului la sibiu: au trecut 2 luni de la incident

Asistenta medicală, în vârstă de 56 ani, care a suferit un infarct în data de 8 noiembrie, sâmbătă dimineața, în timpul gărzii, a fost operată. Ea a fost transferată la un alt spital.

Reprezentanții Spitalului Județean anunță că asistenta medicală care a suferit un infarct în timpul gărzii a fost transferată la un alt spital. „Asistenta care a suferit un infarct în luna noiembrie, este transferată la alt spital și respectăm dorința familiei de a nu da alte informații”, a transmis Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.

Înainte de a fi transferată la un alt spital, asistenta medicală a trecut print-o intervenție minim invazivă cardiologică.

Vă reamintim că asistenta lucra pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu. La începutul lunii noiembrie, ea a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei i-au acordat imediat îngrijiri medicale de specialitate, reușind să îi salveze viața.