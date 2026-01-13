vreme extremă în europa: mai multe aeroporturi închise

Vremea rea a blocat marți activitățile pe mai multe aeroporturi din Europa Centrală și de Est, autoritățile avertizând asupra perturbărilor traficului aerian.

Aeroporturile din Budapesta, Bratislava, Viena și Praga au înregistrat întârzieri și închideri temporare din cauza poleiului, ploii înghețate și ninsorii, potrivit Sky News. Numeroase aeronave au fost nevoite să aștepte curățarea pistelor.

Potrivit Mediafax, la Viena, un strat gros de gheață s-a format pe piste, iar zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, în ciuda eforturilor de deszăpezire. În Praga, ploile înghețate au blocat aeroportul principal, care funcționează acum într-un „mod foarte limitat”, au anunțat autoritățile pe X.

Și aeroportul din Bratislava a fost temporar închis, iar cel din Budapesta și-a suspendat parțial activitatea din motive de siguranță.

„Din cauza poleiului și a înghețului, Aeroportul Internațional Ferenc Liszt nu primește și nu lansează temporar zboruri de la ora locală 10:25”, se arată într-un comunicat al aeroportului.

Tot în Budapesta, un avion cargo Ethiopian Airlines a alunecat de pe o pistă și a rămas blocat pe iarbă.

Vremea severă se extinde în Europa Centrală și de Est, afectând Polonia, Slovacia, Ungaria și România, în timp ce condițiile se vor îmbunătăți treptat în Cehia și Austria. În nord, Norvegia și Suedia se confruntă cu ninsori abundente, care ar putea provoca perturbări în traficul aerian.

FOTO LiverpoolWorld