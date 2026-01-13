vreme rece până în februarie: temperaturi sub normal și ninsori izolate în toată țara

Vremea foarte rece va persista în România până spre mijlocul lunii februarie, potrivit meteorologilor.

În județul Sibiu, temperaturile vor fi sub normalul perioadei, cu dimineți și nopți geroase, iar în zonele montane sunt posibile episoade de ninsoare și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de frig va afecta aproape toate regiunile țării, inclusiv județul Sibiu, unde valorile termice vor coborî frecvent sub media climatologică. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru condiții de iarnă, mai ales în a doua parte a lunii ianuarie.

Conform prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul 12-19 ianuarie va fi caracterizat de valori termice mai scăzute decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Abaterile negative vor fi mai accentuate în nord-est, est și sud-est. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și sud-vest, iar în rest se va situa, în general, în jurul valorilor normale.

Pentru săptămâna 19-26 ianuarie, meteorologii estimează temperaturi medii sub normalul climatologic în aproape toate regiunile, cu un accent deosebit în nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest, nord și centru, în timp ce în celelalte zone se vor apropia de mediile multianuale.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, frigul se va menține la nivel național. Temperatura medie a aerului va fi mai coborâtă decât normalul perioadei în toate regiunile, inclusiv în zona centrală a țării. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal.

Potrivit ANM, nici începutul lunii februarie nu va aduce o încălzire semnificativă. În săptămâna 2-9 februarie, mediile valorilor termice vor rămâne ușor sub cele specifice intervalului pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul regiunilor.