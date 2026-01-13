weekend cu adrenalină la păltiniș arena: două concursuri pentru schi & snowboard și mountain bike

Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena se pregătește să ofere un weekend plin de adrenalină, dedicat sporturilor de viteză și spectacolului pe zăpadă, prin organizarea a două competiții 4X Cross, adresate atât iubitorilor sporturilor de iarnă, cât și pasionaților de mountain bike.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, are loc Ski & Snowboard 4X Cross, unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri ale sezonului. Formatul eliminatoriu, cu patru concurenți simultan pe traseu, oferă un adevărat show pentru public, primii doi sportivi din fiecare manșă calificându-se mai departe până în finale.

Traseul, cu o lungime de aproximativ 200 de metri, este construit la un nivel mediu-avansat și include start, cu poartă de patru persoane, amplasată pe o platformă înălțată, valuri simple și duble, kickere, step-up-uri și schimbări de pantă care testează controlul, viteza și capacitatea de reacție a concurenților.

Competiția este deschisă sportivilor cu vârsta minimă de 16 ani, atât la masculin, cât și la feminin, pentru schi și snowboard. Calificările se desfășoară într-o manșă cronometrată individuală, iar în funcție de timpii obținuți se formează grupele pentru manșele eliminatorii. Sportivii victorioși vor fi premiați cu produse de specialitate oferite de magazinele H2O, Flava Shop și FreeSport, iar participarea la concurs este gratuită, accesul la instalațiile de transport pe cablu fiind achitat separat.



Duminică, 18 ianuarie 2026, e rândul pasionaților de mountain-bike pe traseul de Cross, într-un concurs inedit, MTB Winter 4X Cross. Evenimentul atrage prin conceptul spectaculos și prin traseul tehnic, care solicită toate abilitățile de coborâre, alunecare și sărit cu bicicleta. După manșa de calificare cronometrată, primii 16 sau 32 de concurenți (în funcție de numărul de concurenți înscriși) se duelează în manșe eliminatorii pe grupe de câte patru, din care primii doi avansează până în finale.

Traseul de MTB are aproximativ 200 de metri și este amenajat special pentru concurs, fiind strict delimitat. Accesul cu bicicleta pe pârtiile complexului sau la instalațiile de transport pe cablu este interzis în afara manșelor oficiale de concurs. Pentru siguranța participanților, este obligatoriu echipamentul complet de protecție, inclusiv cască full-face de downhill, protecție de coloană și ochelari tip goggles. Taxa de participare este de 100 de lei și include accesul la telescaun pe durata competiției.



Ambele evenimente sunt deschise publicului, spectatorii având acces cu telescaunul pe bază de cartele de puncte, disponibile la casierie.



Prin organizarea acestui weekend 4X Cross, Păltiniș Arena își consolidează statutul de destinație dedicată competițiilor spectaculoase și sporturilor de acțiune, oferind atât sportivilor, cât și publicului, un show de iarnă plin de energie și adrenalină.