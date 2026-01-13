eveniment interactiv la sibiu: natura, arta și poezia lui eminescu se întâlnesc la muzeu

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, pe 15 ianuarie, Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, parte a Muzeului Național Brukenthal, vă invită să descoperiți legendele și poeziile naturii printr-o aventură educativă în muzeu.

Activitățile îmbină explorarea științifică cu creația artistică, invitând copiii să descifreze tainele naturii prin poveste, legendă și poezie. Prin activitățile interactive, vizite ghidate și momente de creație, participanții vor învăța cum știința și arta pot colabora pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine lumea vie care ne înconjoară.

Dorim să dezvoltăm curiozitatea copiilor pentru natură și științele vieții, ca ei să înțeleagă legătura dintre observația științifică și inspirația artistică și să le încurajăm exprimarea creativă prin poezie, desen și povestire.

Activități propuse încep de la ora 9:00:

Tur ghidat: „Natura ne vorbește” – explorarea expoziției generale a muzeului pentru a descoperi plante, animale și minerale care au inspirat legende, povești populare sau poezii. Atelier creativ: „Legenda mea” – copiii vor inventa propria legendă inspirată de un exponat ales și o vor ilustra. Filme documentare furnizate de către România Sălbatică, parteneri în cadrul evenimentului.

Fiecare activitate se va desfășura timp de o oră în incinta muzeului de pe strada Cetății numărul 1.

Sunteți așteptați să vă înscrieți, în limita locurilor disponibile, la numărul de telefon 0269 436 545.

Ziua Culturii Naționale

În fiecare an, începând cu anul 2010, în data de 15 ianuarie, sărbătorim Ziua Culturii Naționale, cu scopul de a promova valorile și patrimoniul cultural românesc. Această zi a fost aleasă special pentru a coincide cu data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850, Botoșani – 15 iunie 1889, București).

Doar în data de 15 ianuarie este expus în incinta muzeului Registrul de vizitatori al Societății din 1869, unde puteți regăsi semnătura tânărului Mihai Eminescu. În data de 9 iulie 1869, la vârsta de 19 ani, Eminescu a vizitat colecțiile Societății Ardelene de Științele Naturii din Sibiu – Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, colecții care ulterior au stat la baza inaugurării Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu în 1895.