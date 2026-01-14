accident cu 3 mașini între sibiu și rm. vâlcea: doi oameni răniți

Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, pe DN7, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea. Trei autoturisme sunt implicate în evenimentul soldat cu două victime.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, pe DN 7, la kilometrul 180, pe raza localității Bujoreni, traficul rutier este afectat ca urmare a producerii unui accident rutier.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, care au stabilit că în eveniment au fost implicate trei vehicule, pe fondul neacordării de prioritate. În urma impactului a rezultat rănirea a două persoane. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, transmit reprezentanții IPJ Vâlcea.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.











