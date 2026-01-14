accident în piața unirii din sibiu: un tânăr a ajuns la spital / foto video

Polițiștii rutieri au intervenit, miercuri seara, la un accident de circulație produs în municipiul Sibiu, în sensul giratoriu din zona Piața Unirii.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un șofer care conducea un autoturism dinspre Bulevardul Victoriei către Piața Unirii nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulație, intrând în coliziune cu un alt autoturism. Acesta din urmă era condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani, care se deplasa spre Bulevardul Corneliu Coposu.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 21 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital.

“Echipajul medical a acordat îngrijiri medicale pentru un bărbat în vârstă de aproximativ 21 de ani care a suferit un traumatism la picior. Acesta a fost transportat la UPU SIbiu, conștient.” a transmis ISU Sibiu

Traficul în zonă este îngreunat.