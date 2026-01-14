bolojan despre posibilitatea de a cumpăra un avion pentru administrația prezidențială: „trebuie luată o decizie bazată pe analiză cost-beneficiu”

România ar putea dispune de un avion oficial pentru președinte și alți demnitari, însă o astfel de decizie trebuie fundamentată pe o analiză clară cost-beneficiu.

Declarația a venit marți, din partea premierul Ilie Bolojan iar în eventualitatea unei cumpărări, avionul ar urma să fie administrat de Ministerul Apărării Naționale.

Declarațiile vin în contextul relansării dezbaterii publice după ce președintele Nicuşor Dan a rămas blocat timp de o zi la Paris, din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au împiedicat decolarea avionului militar de tip Spartan.

Potrivit Mediafax, premierul a subliniat că majoritatea statelor europene dispun de aeronave utilizate pentru reprezentarea oficială a statului și că România nu ar face o excepție dacă ar decide să urmeze acest model.

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion. Pot să-l folosească toți demnitarii, nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să-și facă orele de pilotaj, deci poate avea mai multe destinații. Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu. Gândiți-vă că dacă avioanele care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Deci aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcute analize și luate deciziile, dar ieșind într-o zonă de populism”, a declarat Ilie Bolojan

Acesta a arătat că, dacă s-ar fi luat în calcul sumele cheltuite de-a lungul anilor pentru închirierea de aeronave destinate deplasărilor oficiale, o soluție precum leasingul pentru un avion propriu nu ar fi fost semnificativ mai costisitoare. „Exact ca într-o analiză de business, trebuie făcute calcule și luate decizii raționale, nu intrând într-o zonă de populism”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că, în cazul unei eventuale achiziții, ar trebui alese „avioane decente”, care să asigure atât un cost rezonabil, cât și un nivel adecvat de reprezentare pentru România, aspect important în anumite contexte diplomatice.

Totuși, șeful Executivului a ținut să sublinieze că subiectul nu reprezintă o prioritate majoră pentru țară. „Nu aceasta este cea mai importantă problemă a României. Avem probleme care țin de cetățenii noștri, trebuie să menținem stabilitatea și să ne ocupăm de lucrurile serioase – mai mult motor și mai puțin claxoane – și să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a concluzionat premierul.