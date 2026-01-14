burniță și polei în județul sibiu: cod galben în zeci de localități

Zona joasă a județului Sibiu se află sub cod galben de vreme nefavorabilă miercuri, până la ora 18.00, potrivit unei avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii avertizează că se va semnala burniță care depune polei, fenomen ce poate crea condiții periculoase, în special pe drumuri, trotuare și în zonele slab ventilate.

Avertizarea vizează municipiile Sibiu și Mediaș, dar și numeroase alte localități din zona joasă a județului, printre care Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Cristian, Șura Mare, Șura Mică, Boița, Turnu Roșu, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Marpod, Mihăileni, dar și multe alte comune.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și evitarea deplasărilor neesențiale, mai ales în orele cu temperaturi apropiate de pragul de îngheț.

ANM precizează că avertizarea este valabilă până la ora 18.00, iar situația poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.