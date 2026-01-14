constantin chiriac amenință dacă vor fi reduceri salariale sau de personal, la teatru radu stanca: ”plec!” / video

În plin climat de incertitudine bugetară și discuții despre restricții financiare, viitorul marilor instituții culturale devine o temă tot mai apăsătoare. La Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” se află sub reflector, iar directorul său, Constantin Chiriac, a transmis un mesaj ferm în legătură cu posibilitatea unor tăieri de fonduri.

Întrebat în cadrul conferinței de presă de la TNRS ce semnale primește de la Primăria Sibiu privind posibilitatea menținerii salariilor întregului colectiv în 2026, în contextul unor posibile tăieri bugetare, Constantin Chiriac a declarat că nu crede într-un astfel de scenariu. „Mă îndoiesc că cineva va tăia ceva de la Teatrul Național. Atâta timp cât este un simbol al acestei țări, nu numai al Sibiului”, a spus acesta.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Totuși, mesajul cel mai puternic a venit imediat după această afirmație. „Mă îndoiesc că cineva va vrea să taie din tot ceea ce facem. Dacă vor vrea, plec”, a afirmat Chiriac, subliniind că nu este dispus să rămână într-un sistem care ar pune în pericol performanța artistică și stabilitatea echipei.

Directorul TNRS a invocat rezultatele internaționale ale instituției drept principal argument împotriva oricăror reduceri. A amintit de spectacolul „Electra”, prezentat la Expoziția Mondială de la Osaka, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale ale manifestării, realizat exclusiv cu sprijinul sponsorilor privați, fără finanțare din partea Ministerului Culturii.

De asemenea, Constantin Chiriac a vorbit despre coproducția internațională cu Japonia, care a avut premiera la Sibiu, și nu la Tokyo Metropolitan Theatre, un complex cu peste 10.000 de locuri. „Premiera cu cel mai mare artist al Japoniei a fost la Sibiu”, a subliniat acesta, amintind și turneul european care a inclus Budapesta și Festivalul de Primăvară.

În același timp, Chiriac a ținut să precizeze că relația cu administrația locală este una bună și bazată pe dialog. „Am o relație excepțională cu Primăria și cu doamna primar. Lucrăm împreună, chiar dacă lucrurile nu sunt întotdeauna simple”, a declarat el, amintind de întâlnirile și vizitele de lucru care au consolidat parteneriate culturale importante.

În încheiere, directorul TNRS a transmis un mesaj care depășește zona administrativă și intră în cea a asumării personale: „Noi nu așteptăm aprobări de la politicieni. Noi facem cu drag”. Dar avertismentul rămâne clar: dacă performanța și oamenii teatrului vor fi sacrificați, Constantin Chiriac este pregătit să plece.