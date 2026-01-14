cum se simte sibianul rănit marți seara în accidentul de la bradu

Un accident rutier a avut loc, marți seara, pe DN1 în zona localității Bradu. Un om a ajuns la spital în urma evenimentului rutier.

În accident au fost implicate trei autoturisme, conduse de un sibian din Avrig în vârstă de 51 de ani, un bărbat de 37 de ani din Galați și un bărbat de 33 de ani din Brașov.

În urma evenimentului rutier, șoferul în vârstă de 51 de ani a acuzat dureri în zona cervicală astfel că a fost dus la UPU Sibiu pentru investigații medicale specializate. (DETALII AICI)

Din fericire, sibianul nu a suferit răni grave, astfel că nu a rămas în spital. „Pacientul a fost adus la UPU și în urma investigațiilor medicale, nu a avut nevoie de internare”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.