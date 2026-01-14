deszăpezire în forță la sibiu: 8 utilaje și 58 de muncitori acționează în municipiu

În cursul nopții, echipele de intervenție din Sibiu au continuat lucrările de deszăpezire atât pe principalele artere, cât și pe străzile secundare.
Cele 11 utilaje au acționat pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant, iar lucrările manuale au vizat stațiile de autobuz, trecerile de pietoni, scările și pasajele pietonale.
Dimineața aceasta, în teren acționează 8 utilaje, care continuă acțiunile de deszăpezire, iar 58 de persoane efectuează lucrări manuale pentru asigurarea siguranței în trafic și a circulației pietonale.
