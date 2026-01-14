dosarul crimei din sibiu, pe lista „most wanted” europol: unul din ucigași, în top 30 cei mai căutați infractori din europa

Doi cetățeni români figurează pe lista celor mai căutați infractori a Europol. Deși au comis fapte grave, aceștia au reușit, deocamdată, să fugă de autorități.

Unul dintre ei este Cosmin Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Bărbatul se află în libertate și este considerat extrem de periculos. El este ultimul dintre cei trei autori ai crimei care nu se află în detenție; ceilalți doi au primit pedepse cu închisoarea pe viață.

CITEȘTE ȘI: Procesul în cazul uciderii lui Adrian Kreiner, a început cu o amânare: motivul este incredibil

Emil Gânj

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este principalul suspect într-un caz șocant petrecut anul trecut pe 8 iulie, în județul Mureș. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi ucis-o cu bestialitate concubina, iar apoi i-a incendiat locuința. Potrivit anchetei, Emil Gânj fusese anterior eliberat condiționat după o condamnare pentru omor și avea un mandat de arestare pentru încălcarea unui ordin de protecție chiar împotriva victimei.

După crimă, Emil Gânj a fost dat în urmărire generală, iar Poliția Română l-a adăugat oficial pe lista celor mai căutați o săptămână mai târziu. Autoritățile au desfășurat căutări intense în păduri, pe câmpuri și în casele din satul natal, însă fără rezultat. Poliția oferă 5.000 de euro pentru informații care ar putea duce la prinderea lui, avertizând că este extrem de periculos și are un istoric de violență.

Pe lista Europol se află și alte persoane căutate pentru infracțiuni grave, provenind din Germania, Olanda, Franța, Spania, Polonia sau Ungaria, pentru crime precum omor, trafic de droguri, viol sau infracțiuni organizate.