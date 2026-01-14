două firme se „bat” pentru un contract de aproape 13 milioane: vor să furnizeze curent electric la cj sibiu

Hidroelectrica S.A. și Next Energy S.R.L. și-au depus ofertele pentru furnizarea energiei electrice necesare Consiliului Județean Sibiu, Aeroportului, Drumurilor și Podurilor, precum și tuturor spitalelor și instituțiilor aflate în subordinea administrației județene.

Comisia de licitație analizează în prezent ofertele, valoarea estimată a contractului de furnizare fiind de 12.967.383 lei, fără TVA.

Viitorul furnizor va asigura energia electrică necesară instituțiilor județene în perioada 1 februarie 2026 – 31 iulie 2027.

Prin această achiziție publică centralizată, autoritățile județene urmăresc să asigure transparență și eficiență în gestionarea fondurilor publice.