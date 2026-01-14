Hidroelectrica S.A. și Next Energy S.R.L. și-au depus ofertele pentru furnizarea energiei electrice necesare Consiliului Județean Sibiu, Aeroportului, Drumurilor și Podurilor, precum și tuturor spitalelor și instituțiilor aflate în subordinea administrației județene.
Comisia de licitație analizează în prezent ofertele, valoarea estimată a contractului de furnizare fiind de 12.967.383 lei, fără TVA.
Viitorul furnizor va asigura energia electrică necesară instituțiilor județene în perioada 1 februarie 2026 – 31 iulie 2027.
Prin această achiziție publică centralizată, autoritățile județene urmăresc să asigure transparență și eficiență în gestionarea fondurilor publice.
Ultima oră
- Două firme se „bat” pentru un contract de aproape 13 milioane: vor să furnizeze curent electric la CJ Sibiu acum 2 minute
- Incendiu puternic la Sărata: locuința unei familii, distrusă / foto acum 4 minute
- Tragedie în Thailanda: 22 morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren / foto acum 29 de minute
- Înviorare inedită: un sibian a mers la serviciu pe schiuri / foto video acum 42 de minute
- Mașină în flăcări pe DN1 la Scoreiu: s-a făcut scrum / foto acum 60 de minute