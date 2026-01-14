două școli din sibiu trec la ore online: elevii nu merg la cursuri pe 15 ianuarie

Mai multe școli din județul Sibiu vor avea cursuri în format online sau suspendate complet joi, 15 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit informărilor transmise de Ministerul Educației.

La nivel național, aproximativ 1.780 de elevi din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman nu vor merge fizic la școală, după ce inspectoratele școlare au raportat probleme generate de vreme. În total, șase unități de învățământ vor funcționa în sistem online, anunță Mediafax.

În județul Sibiu, situația este una dintre cele mai complicate. Două unități de învățământ vor desfășura cursurile în format online, iar într-o școală activitatea didactică va fi suspendată complet (DETALII AICI).

Este vorba despre școala din localitatea Mihăileni, unde învață aproximativ 150 de elevi. În acest caz, cursurile nu se vor desfășura nici fizic, nici online, urmând ca orele pierdute să fie recuperate ulterior. De asemenea, elevii de la Școala Gimnazială Marpod vor avea cursuri exclusiv online.

Deciziile au fost luate pe baza informațiilor transmise de inspectoratele școlare până la ora de referință 16:00, ținând cont de starea drumurilor și de condițiile meteo din zonele afectate.

Ministerul Educației a precizat că situația este dinamică, iar eventuale modificări pot apărea în funcție de evoluția vremii. Autoritățile nu exclud noi decizii pentru ziua de joi, dacă condițiile se vor înrăutăți.