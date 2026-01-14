emőke boldizsár scrie istorie la tnrs. primul spectacol pus în scenă, în 4 limbi, la sibiu/ video

Ziua Culturii Naționale a devenit la TNRS un spectacol fără precedent: „Lola Blau” aduce pe scenă patru limbi, trei culturi și o singură actriță care jonglează între ele într-un one-woman show de excepție.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) a organizat marți, 14 ianuarie, la ora 12:00, o conferință de presă în foaierul instituției, dedicată evenimentelor prilejuite de Ziua Culturii Naționale și spectacolului „Lola Blau” – prima producție din istoria teatrului TNRS care se joacă în patru limbi: română, maghiară, germană și engleză.

„Cultura nu e o sărbătoare de o zi, ci o datorie zilnică”

În deschiderea conferinței, Constantin Chiriac, directorul general al TNRS și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a vorbit despre sensul profund al Zilei Culturii Naționale și despre responsabilitatea instituțiilor culturale.

„Fiind înaintea Zilei Culturii Naționale, pe care o sărbătorim mâine, ar trebui menționat faptul că cultura românească, cultura în general, într-o țară, nu trebuie să țină de o zi. Este o menire și o îndatorire care înseamnă angajament. Ne trezim și ne culcăm în limba pe care o vorbim, în forța culturii care dă sens și unicitate fiecărei nații”, a declarat Chiriac.

Acesta a prezentat un amplu periplu de evenimente desfășurate între 12 și 22 ianuarie, în licee, colegii, biblioteci, școli gimnaziale, cămine de vârstnici și spații culturale din Sibiu. „Nu ne dorim o descindere triumfalistă, ci un dialog adevărat cu publicul. Dorim să ne deschidem și să scăpăm de formulele de așa-zis dialog”, a mai spus directorul TNRS.

Continuitate istorică și deschidere europeană

În contextul multicultural al Sibiului, Constantin Chiriac a subliniat importanța Teatrului German, „primul teatru din Sibiu, din România și din estul și centrul Europei”, amintind de prestigiul său istoric.

„Este un lucru de mare prestigiu pentru acest oraș să aibă un teatru care s-a născut la doar 40 de ani după Burgtheater. Teatrul German a fost mereu un spațiu al dialogului, nu doar teatral, ci și cultural”, a spus Chiriac, prezentând-o pe Petra Rațiu, noua directoare a Secției Germane.

„Încrederea este motorul unui teatru”

Petra Rațiu a vorbit despre întoarcerea sa la Sibiu ca despre o misiune personală și profesională.

„Mulțumesc oficial pentru această invitație de a mă întoarce, într-un fel, acasă. Este o mare bucurie, dar și o responsabilitate. Îmi doresc să mă implic total în munca acestui teatru și să creez întâlniri cât mai diverse”, a declarat ea.

Noua șefă a Secției Germane a subliniat dorința de a construi punți solide cu spațiul german, dar și de a aduce teatrul mai aproape de comunități și școli: „Vrem să ajungem și în zonele rurale, acolo unde accesul la cultură nu este atât de ușor. Relația dintre mine și echipă trebuie să fie bazată pe transparență și încredere. Acesta e motorul unui teatru.”

„Lola Blau”, o experiență teatrală rară

Spectacolul „Lola Blau” este un one-woman show interpretat de Emőke Boldizsár, inspirat din textul original al lui Georg Kreisler, dar adaptat și rescris pentru a deveni un demers artistic personal și contemporan. Producția explorează destinul unei artiste forțate să-și părăsească țara, confruntată cu exilul, identitatea, limbajul și supraviețuirea prin artă.

Fiecare versiune lingvistică a spectacolului este diferită: include un cântec specific limbii respective și mici povești adaptate cultural, ceea ce transformă fiecare reprezentație într-o experiență unică.

„Ceea ce face Emőke acum este o chestie unică în lume și o spun cu toată responsabilitatea. Acceptarea provocării de a juca Lola Blau în patru limbi diferite nu înseamnă doar unicitate artistică, ci și un dialog real între culturi”, a subliniat Constantin Chiriac.

„Limbajul teatrului este suflet”

Regizorul Dumitru Acriș a recunoscut că ideea unui spectacol în patru limbi a fost inițial intimidantă.

„Ne-am speriat un pic de această propunere. A fost o mare responsabilitate. Dar am înțeles că limbajul teatrului este, înainte de toate, suflet și că nu are granițe”, a spus Acriș.

El a vorbit despre experiența personală de a lucra într-un limbaj pe care nu îl stăpânește: „Eu nu vorbesc nici germană, nici maghiară. Tocmai de aceea a fost fascinant să descopăr cum sună replicile, cum respiră emoția în alte limbi și cum se schimbă energia.”

Emőke Boldizsár: „Este provocarea vieții mele artistice”

Pentru Emőke Boldizsár, spectacolul reprezintă un vârf de carieră.

„A fost una dintre cele mai bune alegeri din viața mea să vin la Sibiu. Lola Blau este o provocare minunată și, în același timp, o încoronare a carierei mele actoricești”, a spus actrița.

Ea a explicat că proiectul are și o dimensiune academică, fiind strâns legat de doctoratul său despre influența multilingvismului asupra jocului actoricesc. „Când a venit această propunere, am simțit că mi se împlinesc visele. Jocul în patru limbi m-a ajutat enorm să înțeleg diferențele subtile dintre ele.”

Actrița a mărturisit că cea mai mare dificultate a fost partea muzicală: „La cântece nu mai ai timp să traduci în cap. Banda pornește și trebuie să fii extrem de exact. Dar tocmai asta a îmbogățit spectacolul.”

În seara de 14 ianuarie, „Lola Blau” se va juca la Sala Studio de la ora 17:00 în limba română și de la ora 20:00 în limba maghiară, marcând simbolic dialogul dintre culturi, în apropierea Zilei Culturii Maghiare.

Prin acest spectacol și prin programul dedicat Zilei Culturii Naționale, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune nu doar evenimente artistice, ci un adevărat manifest pentru dialog, diversitate și identitate culturală europeană.