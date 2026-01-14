evenimente remarcabile de ziua culturii naționale 2026 la biblioteca astra

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu marchează Ziua Culturii Naționale printr-o serie de activități organizate în această perioadă.

Manifestările se desfășoară sub egida Anului Cultural ASTRA 165, dedicat aniversării a 165 de ani de la fondarea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA).

Manifestările culturale dedicate acestei zile speciale reunesc: expoziția documentară „Viață culturală sibiană în perioada comunistă”, organizată de Serviciul Cercetare Științifică al Bibliotecii ASTRA, expoziția „Femeile Sibiului” a fotografei Mihaela Noroc, dezbaterea „ASTRA 165 – o poveste care continuă” din cadrul Conferințelor ASTRA, ateliere tematice dedicate celor mici, la Compartimentul pentru Copii și Tineret și în filialele bibliotecii, și o întâlnire a clubului de lectură organizat de Compartimentul de Carte pentru Adulți. Activitățile se adresează publicului larg și se desfășoară atât la sediul central (Str. G. Barițiu, nr. 7), cât și în filialele bibliotecii publice sibiene, instituție care beneficiază de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

În data de 15 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Foaierul instituției (Corp B, parter), va avea loc vernisajul expoziției „Viață culturală sibiană în perioada comunistă”, curatoriată de cercetătorul Bogdan Andriescu. Expoziția documentară include numeroase materiale de promovare a diferitelor evenimente din spațiul cultural sibian din perioada 1946 – 1989: afișe, programe, foi volante, invitații, publicații periodice și cronici. Publicul va putea vizita expoziția până la finalul lunii ianuarie.

Expoziția „Femeile Sibiului” prezintă portrete ale unor femei din comunitatea locală, realizate de fotografa Mihaela Noroc și însoțite de povești autentice. Cu vârste diferite și activând în medii diverse, aceste femei dau valoare orașului prin contribuțiile lor de zi cu zi, adesea neștiute: de la o femeie pompier la o antreprenoare, de la un medic la o femeie preot, aceste povești prezintă în imagini o perspectivă plină de culoare asupra vieții Sibiului.

„Ziua Culturii Naționale 2026 marchează, pentru noi, un punct de întâlnire necesar între tradiție și prezent, sub energia Anului Cultural ASTRA 165. La biblioteca publică sibiană, cultura nu stă doar pe rafturi, ea circulă, se discută și se reinventează. Moștenirea ASTREI devine un reper viu care conectează comunități, idei și generații, demonstrând că identitatea culturală nu e un obiect de muzeu, ci un proces deschis, mereu în lucru. În acest context, vom organiza în cadrul Conferințelor ASTRA dezbaterea cu tema «ASTRA 165 – o poveste care continuă». Invităm publicul să rămână aproape de fenomenul ASTRA și să participe la evenimente noastre.” – spune Răzvan C. Pop, directorul bibliotecii publice sibiene.

Accesul publicului la evenimentele anunțate este gratuit.

Începând din anul 2011, Ziua Culturii Naționale se sărbătorește în România și Republica Moldova la 15 ianuarie, dată care marchează ziua nașterii poetului Mihai Eminescu. Acestă zi specială reprezintă un prilej de reflecţie asupra tezaurului național de cunoaștere și o oportunitate de a aduce mai aproape de public valorile culturale, spirituale, artistice autentice.