explozie la o secție de poliție: 3 oameni au fost răniți grav / video

Doi polițiști au suferit mai multe arsuri după ce, miercuri dimineață, o explozie s-a produs într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, apelul de urgență a fost primit la ora 08:18. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj format din 10 pompieri.

În urma exploziei au rezultat trei victime, toate angajați MAI. Două persoane au suferit arsuri: un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, iar o a doua victimă este evaluată medical la fața locului, prezentând arsuri minore la nivelul unui membru superior. A treia persoană a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Reprezentanții ISU Timiș au precizat că spre locul intervenției se deplasează și un echipaj CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, pentru efectuarea de măsurători specifice.