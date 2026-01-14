gerul a golit piața cibin - comercianții care înfruntă frigul, mărturisesc: ”din asta câștigăm un leu de pită”/ foto video

Temperaturile scăzute îi țin departe pe sibienii care obișnuiau să frecventeze Piața Cibin pentru a cumpăra produse de sezon. Nici comercianții nu mai sunt în număr mare, iar mai bine de jumătate dintre tarabe sunt goale sau acoperite, doar câteva rămânând funcționale.

Gerul i-a făcut pe mulți vânzători din Piața Cibin să renunțe temporar la activitate, iar cei care au rămas spun că numărul clienților a scăzut considerabil. „Păi nu mai prea avem clienți. Nu mai vin nici când nu e iarnă. Trebuie să venim pentru că din asta câștigăm și noi un leu de pită. Trebuie să venim și să ne vindem și noi produsele de sezon. Când a fost frig tare am mai stat și pe-acasă. Noi trebuie să venim cât mai des pentru că nu ne dă nimeni salariu”, spune Smaranda, comerciantă în Piața Cibin.

La tarabe se mai găsesc, în special, produse conservate și alimente de sezon: murături, borcane cu ardei iute, hrean, varză murată, tarhon sau zacuscă. Prețurile borcanelor încep de la 20 de lei, iar comercianții spun că sunt nevoiți să mai lase la preț pentru a atrage cumpărători. „Mai lăsăm și la preț pentru că altfel nu mai avem clienți”, a mai spus Smaranda.

Puținii clienți care ajung în piață spun că preferă produsele locale, chiar și în condițiile temperaturilor scăzute. „Cumpăr din piață ca să ajut și oamenii de pe sate și să facem mâncare gustoasă. Lucrurile din piață de obicei au mai mult gust decât cele din magazin. Eu am venit după usturoi. În principiu, usturoiul românesc e bun. niște carne de porc ca să facem răcituri și cam atât astăzi”, spune Andreea, unul dintre puținii clienți prezenți în această perioadă în piață.

În Piața Cibin se mai găsesc mere din Argeș, cu prețuri cuprinse între 8 și 10 lei, în funcție de soi, poame la 30 de lei kilogramul, mere ruginii „de diabet” tot cu 10 lei kilogramul, usturoi românesc la 30 de lei kilogramul – unul dintre cele mai căutate produse – și miez de nucă la 60 de lei kilogramul. De asemenea, sibienii pot cumpăra miere direct de la producători locali.