incendiu puternic la sărata: locuința unei familii, distrusă / foto

O casă din localitatea Sărata, județul Sibiu, a fost mistuită de flăcări. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.
Pompierii sibieni au intervenit de urgență, miercuri dimineața, în localitatea Sărata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.
„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o cisternă și un echipaj SMURD. Pompierii sunt sprijiniți și de SVSU Porumbacul de Jos”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 60 mp. Incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidarea acestuia și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.
Din fericire nu au fost înregistrate victime.
Misiune în dinamică, revenim cu detalii!
