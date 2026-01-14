incendiu puternic la sărata: locuința unei familii, distrusă / foto

O casă din localitatea Sărata, județul Sibiu, a fost mistuită de flăcări. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, miercuri dimineața, în localitatea Sărata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, o cisternă și un echipaj SMURD. Pompierii sunt sprijiniți și de SVSU Porumbacul de Jos”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 60 mp. Incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidarea acestuia și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Din fericire nu au fost înregistrate victime.

Misiune în dinamică, revenim cu detalii!