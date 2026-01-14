înviorare inedită: un sibian a mers la serviciu pe schiuri / foto video

Imagini inedite surprinse la Sibiu. Un tânăr de aproximativ 30 de ani a fost surprins și filmat în timp ce se deplasa spre serviciu pe schiuri, fiind echipat cu cască și bețe.

Cameramanul de ocazie a fost chiar Thomas Roth, angajat al Consiliului Județean Sibiu. Acesta l-a surprins pe schior în dimineața zilei de miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 7:00.

La această oră, pe majoritatea drumurilor din municipiu sunt prezente porțiuni cu zăpadă și gheață, echipele de deszăpezire fiind în teren pentru asigurarea unor condiții optime atât șoferilor, cât și pietonilor.

“Mai mult decât cafeaua de dimineață, m-a înviorat și binedispus întâlnirea cu un sibian care mergea la muncă pe schiuri de tură. Ne-am dat binețe, m-a invitat la schiat, cu bucuria omului care profită de orice ocazie pentru a face sport. Un schior pe străzile Sibiului nu este neapărat o critică adusă celor care se ocupă cu deszăpezirea, întrucât carosabilul era curățat acceptabil. Este însă o imagine care-ți rămâne pe retină și te îndeamnă să-ți scoți clăparii de la naftalină. Bravo lui!” a transmis Thomas Roth