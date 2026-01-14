junii sibiului marchează ziua culturii naționale cu un super spectacol transmis online

Junii Sibiului marchează Ziua Culturii Naționale prin spectacolul „Sufletul României: să celebrăm împreună patrimoniul cultural”, care va fi difuzat pe Facebook și Youtube.

Producția a fost concepută special pentru scena UNESCO din Paris, Junii Sibiului fiind mesageri ai tradițiilor, dansurilor și cântecelor populare românești, la invitația Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO și a CREART București.

O experiență artistică de excepție, care îmbină folclorul și portul popular românesc într-o formulă scenică modernă și spectaculoasă – acesta este spectacolul „Sufletul României: să celebrăm împreună patrimoniul cultural”, prin care Ziua Culturii Naționale va fi celebrată și în mediul online. Alegerea este una firească, având în vedere că producția valorifică patrimoniul cultural tradițional din toate zonele României ca expresie vie a sufletului nostru. Producția a fost prezentată în premieră în octombrie 2025, când Junii Sibiului au fost primul ansamblu care a evoluat pe scena UNESCO Paris.

Spectacolul propune o călătorie artistică în universul tradițiilor românești – de la doină și căluș, la dansurile feciorești din Transilvania, de la sărbătorile de Sânziene la obiceiurile de iarnă; coregrafia este semnată de Silvia Macrea, asistent coregraf: Alesea Sas. Protagoniști sunt dansatorii Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului” și soliștii Gabriel Dumitru, Paul Ananie, Oana Tomoiagă, Andreea Haisan, Alexandru Brădățan, Ana Duminică, Adrian Neamțu și Robert Târnăveanu, acompaniați de orchestra condusă de Radu Dinescu.

Publicul din România și din întreaga lume poate urmări spectacolul joi 15 ianuarie a.c., ora 18, pe canalele oficiale de Facebook Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului, Centrul Creaţiei Junii Sibiu și pe YouTube Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului.

Spectacolul a fost conceput ca parte integrantă a Galei ce a marcat încheierea mandatului de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat de Ambasadoarea României pe lângă UNESCO, Simona-Mirela Miculescu. Gala a fost organizată de Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, CREART, Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul–Junii Sibiului”, cu sprijinul Therme Group, al partenerilor media AGERPRES și Televiziunea Română, precum și al partenerilor culturali Asociația Patrimoniu pentru Viitor, Pro Contemporania și Culture Club.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Sursă imagini video: UNESCO Paris

Credit foto: Cyril Bayeul