lista cu toate evenimentele organizate în sibiu de ziua culturii naționale: concert simfonic, ateliere și expoziții, printre opțiuni

Sibiul marchează Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2026, printr-o serie de evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele. Muzee, biblioteci și instituții culturale importante din oraș propun expoziții, activități educative, dezbateri și un concert simfonic special.

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu invită copiii să descopere legendele și poeziile naturii printr-o aventură educativă desfășurată pe 15 ianuarie. Activitățile îmbină explorarea științifică și creația artistică, pornind de la povești, legende și poezii inspirate din natură.

Programul începe la ora 9:00, fiecare activitate având durata de o oră:

Tur ghidat – „Natura ne vorbește”

Atelier creativ – „Legenda mea”, unde copiii vor inventa și ilustra propria legendă, pornind de la un exponat ales

Proiecții de filme documentare despre natura României, oferite de partenerii de la România Sălbatică

Evenimentul are loc la sediul muzeului din str. Cetății nr. 1. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0269 436 545, în limita locurilor disponibile.

Activități culturale la Biblioteca Județeană ASTRA

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu celebrează Ziua Culturii Naționale printr-o serie de evenimente desfășurate sub egida Anului Cultural ASTRA 165, care marchează 165 de ani de la înființarea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.

Publicul este invitat la expoziții documentare, dezbateri, ateliere pentru copii și întâlniri ale cluburilor de lectură. Printre evenimente se numără:

Expoziția documentară „Viață culturală sibiană în perioada comunistă”, organizată de Serviciul Cercetare Științifică

Expoziția „Femeile Sibiului”, semnată de fotografa Mihaela Noroc

Dezbaterea „ASTRA 165 – o poveste care continuă”, în cadrul Conferințelor ASTRA

Ateliere tematice pentru copii și tineri

Întâlnirea clubului de lectură pentru adulți

Vernisajul expoziției „Viață culturală sibiană în perioada comunistă” va avea loc pe 15 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Foaierul Bibliotecii ASTRA (Corp B, parter). Expoziția, curatoriată de cercetătorul Bogdan Andriescu, reunește afișe, programe, publicații și materiale promoționale din perioada 1946–1989 și va putea fi vizitată până la finalul lunii ianuarie. Activitățile se desfășoară atât la sediul central de pe str. G. Barițiu nr. 7, cât și în filialele bibliotecii, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Expoziția „TREI”, la Primăria Municipiului Sibiu

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Sibiul găzduiește expoziția de arte vizuale „TREI”, la Centrul de Informare Turistică al Primăriei Municipiului Sibiu. Expoziția reunește lucrările a trei artiști contemporani de prim rang: Dragoș Pătrașcu, Sorin Purcaru și Adrian Stoleriu.

Curatoriată de Alexandru Constantin Chituță, expoziția face parte din programul Axele Culturale Brukenthal – Axa Sibiu – Iași – Chișinău. Evenimentul propune o întâlnire între viziuni artistice distincte, care conturează o imagine complexă a sensibilităților și preocupărilor artei contemporane românești, sub semnul dialogului cultural.

Concert simfonic la Sala Thalia

Ziua Culturii Naționale va fi celebrată și prin muzică, la Sala Thalia. Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 19:00, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va susține un concert simfonic dedicat acestei sărbători.

Concertul îl are ca dirijor pe Andrei Petrache, iar soliști sunt violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian. Programul include:

Béla Bartók – Dansuri populare românești

Dan Dediu – Concert pentru două violoncele și orchestră

Joseph Haydn – Simfonia nr. 92 „Oxford”

Muzeul ASTRA, deschis de Ziua Culturii Naționale

Pe 15 ianuarie, Muzeul ASTRA din Sibiu este deschis publicului și propune expoziția „Timpul colecțiilor. 1905–2025”, oferind vizitatorilor o incursiune în istoria și patrimoniul uneia dintre cele mai importante instituții muzeale din România.

De asemenea, Instituția Prefectului Sibiu anunță că joi, de la ora 10:00, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu (sediul nou – Corp B), va avea loc un program cultural-artistic dedicat aniversării a 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu.

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, Primăria municipiului Sibiu, Biblioteca Județeană ”Astra”, Asociațiunea ”Astra”, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu și Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu și va reuni elevi, studenți, cadre militare și civile, profesori și artiști, prin momente artistice și evocări dedicate valorilor culturii române.

Spectacol la Teatrul „Radu Stanca”

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) marchează Ziua Culturii Naționale, joi, 15

ianuarie 2026, printr-un spectacol de teatru adresat publicului larg, dar și printr-un amplu

program educațional și artistic desfășurat în perioada 12–22 ianuarie 2026.

De Ziua Culturii Naționale, publicul este invitat la Centrul Cultural Habitus, unde, începând

cu ora 19:00, TNRS prezintă spectacolul „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu

Efimița", după I.L. Caragiale, un spectacol de Mariana Cămărășan.

