mașină în flăcări pe dn1 la scoreiu: s-a făcut scrum / foto

Pompierii sibieni au intervenit în dimineața zilei de miercuri, pe DN1, în localitatea Scoreiu, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins în totalitate un autoturism aflat în trafic.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, care au acționat pentru lichidarea flăcărilor și asigurarea zonei.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incendiul a izbucnit ca urmare a unui scurtcircuit produs la compartimentul motor. Flăcările s-au extins rapid, iar mașina a fost distrusă în totalitate.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.