medicii din sibiu, în structurile-cheie ale colegiului medicilor din românia

Consiliul Național al Colegiul Medicilor din România a aprobat recent o nouă formulă de conducere și componență pentru cele 14 comisii profesionale de specialitate, structuri-cheie cu rol esențial în elaborarea ghidurilor de practică medicală, a protocoalelor terapeutice și a standardelor profesionale din sistemul sanitar românesc.

Noua arhitectură a comisiilor vizează o mai bună eficientizare a activității acestora și o implicare sporită în dezvoltarea profesiei medicale, atât la nivel național, cât și european.

În acest nou tablou instituțional, medicii din Sibiu ocupă poziții relevante în structurile de decizie ale CMR, confirmând recunoașterea profesională a școlii medicale sibiene.

Profesorul doctor Silviu Morar a fost numit vicepreședinte al Comisiei de Bioetică, în timp ce profesor doctor Radu Fleaca deține funcția de vicepreședinte al Comisiei de Ortopedie și Traumatologie.

Astfel, cele 14 comisii vor avea următoarea alcătuire:

1. Comisia Anatomie Patologică

Președinte: Conf. Dr. Gabriel Becheanu (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Sabina Zurac (București)

Prof. Dr. Ovidiu Pop (Oradea)

Membri:

Prof. Dr. Alis Dema (Timișoara)

Conf. Dr. Vlad Herlea (București)

Prof. Dr. Simona Stolnicu (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Raluca Ciurea (Craiova)

Dr. Luminița Micu (Constanța)

Prof. Dr. Mihai Danciu (Iași)

Secretar: Dr. Diana Braitor (București)

2. Comisia Bioetică

Președinte: Prof. Univ. Dr. Sorin Hostiuc (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Elena Toader (Iași)

Prof. Dr. Silviu Morar (Sibiu)

Membri:

Prof. Dr. Sorana Bolboacă (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Beatrice Gabriela Ioan (Iași)

Prof. Dr. Alexandra Enache (Timișoara)

Prof. Dr. Camelia Buhaș (Oradea)

Conf. Dr. Andreea Sălcudean (Târgu Mureș)

Șef Lucrări Dr. Octavian Andronic (București)

Secretar: Dr. Adelina Dubaș (București)

3. Comisia Boli Infecțioase

Președinte: Prof. Dr. Simin Aysel Florescu (București)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Victoria Aramă (București)

Membri:

Prof. Dr. Valeriu Gheorghiță (București)

Prof. Dr. Claudia Cambrea (Constanța)

Prof. Dr. Anca Vasieșiu (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Egidia Miftode (Iași)

Prof. Dr. Anca Streinu Cercel (București)

Conf. Dr. Violeta Briciu (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Corneliu Popescu (București)

Secretar: Dr. Adina Nanu (București)

4. Comisia Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă

Președinte: Prof. Dr. Cristian Radu Jecan (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Florian Bodog (Oradea)

Conf. Dr. Laura Răducu (București)

Membri:

Prof. Dr. Zorin Petrișor Crăiniceanu (Timișoara)

Prof. Dr. Marius Ciurea (Craiova)

Șef Lucrări Dr. Bogdan Marinescu (București)

Conf. Dr. Mihaela Perțea (Iași)

Prof. Dr. Ana Maria Oproiu (București)

Prof. Dr. Ruxandra Sinescu-Băltățeanu (București)

Secretar: Conf. Dr. Cristian Hariga (București)

5. Comisia Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Președinte: Prof. Dr. Bogdan Timar (Timișoara)

Vicepreședinți:

Conf. Dr. Anca Pantea Stoian (București)

Dr. Delia Reurean Pintilei (Iași)

Membri:

Prof. Dr. Cornelia Bala (Cluj)

Prof. Dr. Cristian Guja (București)

Prof. Dr. Mihaela Vladu (Craiova)

Conf. Dr. Mihaela Popoviciu (Oradea)

Prof. Dr. Bogdan Mihai (Iași)

Dr. Dumitra Bălan (Râmnicu Vâlcea)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Vlad Florian Avram (Timișoara)

6. Comisia Endocrinologie

Președinte: Prof. Dr. Dana Stoian (Timișoara)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Ionela Pașcanu (Târgu Mureș)

Membri:

Prof. Dr. Cristina Preda (Iași)

Prof. Dr. Carmen Georgescu (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Carmen Barbu (București)

Conf. Dr. Letiția Leuștean (București)

Conf. Dr. Aurelian Ranetti (București)

Șef Lucrări Dr. Cristina Căpățînă (București)

Șef Lucrări Dr. Simona Galoiu (București)

Secretar: Dr. Iulia Burcea (București)

7. Comisia Hematologie

Președinte: Prof. Dr. Alina Daniela Tănase (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Horia Bumbea (București)

Dr. Alina Dobrotă (Constanța)

Membri:

Prof Dr. Andrei Coliță (București)

Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu (București)

Prof. Dr. Anca Bojan (Cluj-Napoca)

Prof. Dr. Ioana Ioniță (Timișoara)

Conf. Dr. Ionela Rotaru (Craiova)

Dr. Angela Dăscălescu (Iași)

Dr. Sorina Bădeliță (București)

Dr. Bogdan Ionescu (București)

Secretar: Conf. Dr. Mihaela Andreescu (București)

8. Comisia Hematologie-Oncologie Pediatrică

Președinte: Prof. Dr. Anca Coliță (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Smaranda Arghirescu (Timișoara)

Prof. Dr. Ingrid Miron (Iași)

Membri:

Conf. Dr. Monica Dragomir (București)

Șef Lucrări Dr. Cristina Blag (Cluj Napoca)

Șef Lucrări Dr. Letiția Radu (București)

Dr. Laura Ștefănescu (București)

Secretar: Dr. Radu Obrișcă (București)

9. Comisia Medicină Internă

Președinte: Prof. Dr. Camelia Diaconu (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Corina Pop (București)

Prof. Dr. Olga Orășan (Cluj Napoca)

Membri:

Conf. Dr. Alice Bălăceanu (București)

Prof. Dr. Raluca Costache (București)

Prof. Dr. Daniel Lighezan (Timișoara)

Conf. Dr. Mihaela Mocan (Cluj-Napoca)

Prof. Dr. Anca Negovan (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Laura Tribuș (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Andreea Gabriella Andronesi (București)

10. Comisia Medicină Legală

Președinte: Șef Lucrări Dr. Bogdan Mălinescu (Ilfov)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Diana Bulgaru Iliescu (Iași)

Prof. Dr. Sorin Hostiuc (București)

Membri:

Prof. Dr. Alexandra Enache (Timișoara)

Prof. Dr. Beatrice Ioan (Iași)

Prof. Dr. Costel Siserman (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Camelia Buhaș (Oradea)

Șef Lucrări Dr. Liliana Stanca (Craiova)

Dr. Harald Jung (Târgu Mureș)

Secretar: Dr. Gabriel Gorun (București)

11. Comisia Oncologie Medicală

Președinte: Prof. Dr. Cornelia Nițipir (București)

Vicepreședinți:

Conf. Dr. Michael Schenker (Craiova)

Prof. Dr. Șerban Negru (Timișoara)

Membri:

Prof. Dr. Laura Mazilu (Constanța)

Prof. Dr. Călin Căinap (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Simona Volovat (Iași)

Șef Lucrări Dr. Cristina Orlov (București)

Secretar: Asist. Univ. Dr. Ana Maria Popa (București)

12. Comisia ORL

Președinte: Prof. Dr. Răzvan Hainăroșie (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Florin Anghelina (Craiova)

Prof. Dr. Nicolae Balica (Timișoara)

Membri:

Prof. Dr. Șerban Berteșteanu (București)

Prof. Dr. Alma Maniu (Cluj Napoca)

Prof. Dr. Felicia Manole (Oradea)

Prof. Dr. Adriana Neagoș (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Dragoș Palade (Iași)

Prof. Dr. Viorel Zainea (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Cătălina Voiosu (București)

13. Comisia Ortopedie și Traumatologie

Președinte: Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu (București)

Vicepreședinți:

Prof. Dr. Radu Prejbeanu (Timișoara)

Prof. Dr. Radu Fleaca (Sibiu)

Membri:

Prof. Dr. Răzvan Ene (București)

Sl. Dr. Adrian Cursaru (București)

Prof. Dr. Jenel Pătrașcu (Timișoara)

Prof. Dr. Sorin Pop (Târgu Mureș)

Prof. Dr. Rodica Marinescu (București)

Prof. Dr. Radu Rădulescu (București)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Bogdan Șerban (București)

14. Comisia Pneumologie

Președinte: Conf. Dr. Beatrice Mahler (București)

Vicepreședinte: Prof. Dr. Roxana Nemeș (București)

Membri:

Prof. Dr. Doina Todea (Cluj Napoca)

Conf. Dr. Edith Ianoși (Târgu Mureș)

Conf. Dr. Radu Dabija-Crișan (Iași)

Prof. Dr. Cristian Oancea (Timișoara)

Prof. Dr. Costin Streba (Craiova)

Secretar: Șef Lucrări Dr. Ioana Munteanu (București)