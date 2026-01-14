mesajul de adio al lui biceanu după 4 ani la fc hermannstadt: ”nu am vrut scandal”

După ce a aflat că nu mai intră în calculele lui Dorinel Munteanu, Ciprian Biceanu (31 ani) și-a reziliat amiabil contractul cu FC Hermannstadt și caută altă provocare.

Venit la începutul anului 2022 la Sibiu de la Concordia, Ciprian Biceanu a strâns patru sezoane sub comanda lui Marius Măldărășanu, totalizând 143 de meciuri și 2 goluri. Venirea lui Dorinel Munteanu a pus însă punct carierei mijlocașului la Sibiu.

”A fost o perioadă frumoasă, și cu bune și cu rele, dar acesta este ciclul vieții. Eu sunt liniștit, am făcut o treabă bună la Sibiu, am reziliat amiabil, ne-am strâns mâna, nu am vrut să plec pe ușa din spate, cu scandal. Am înțeles punctul de vedere al clubului, că nu mai intru în planurile noului antrenor și mi-am luat ”la revedere” de la toată lumea. Sper ca FC Hermannstadt să își realizeze obiectivul, să scape din zona aceasta, nu e aceasta fața echipei” a spus Ciprian Biceanu pentru Ora de Sibiu.

”Noi, jucătorii suntem vinovați”

Mijlocașul central spune că jucătorii sunt vinovați pentru declinul din acest sezon, când FC Hermannstadt se luptă pentru evitarea retrogradării, fiind cea mai slabă echipă în jocurile de pe teren propriu.

Foto: Robert Bîrsan

”Pentru mine, individual, cel mai bun sezon a fost primul aici, la Sibiu, imediat după promovare. Pentru echipă, cel mai bun sezon a fost cel trecut, am terminat pe locul 7, s-a jucat și finala Cupei. Nu știu cauzele pentru care a venit acest declin, au fost mai mulți factori, dar noi jucătorii suntem vinovați, noi am intrat pe teren. După o perioadă bună, s-au creat și așteptări mari….Nu am mai vorbit cu fostul antrenor, Marius Măldărășanu după plecarea lui, doar atunci am avut o discuție, era normal” a mai spus Biceanu.

”Nu am decis încă unde merg”

După ce s-a despărțit amiabil de FC Hermannstadt, Ciprian Biceanu își studiază atent opțiunile apărute în această iarnă.

”Am niște discuții, nu m-am decis unde plec, va fi în funcție de mai multe aspecte, am și eu familie. Am avut tatonări și cu două echipe de Superliga, dar nu a fost nimic concret. Probabil în următoarele 1-2 zile voi lua o decizie, pentru că se reia și Superliga, iar echipele de Liga 2 încep pregătirile” a anunțat mijlocașul.

Pe postul lui Ciprian Biceanu, clubul sibian l-a adus pe Eduard Florescu (28 ani) de la Unirea Slobozia, un jucător care a evoluat puțin pentru ialomițeni în prima parte a sezonului.