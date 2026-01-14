Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 14 ianuarie 2026, decretele prin care a luat act de demisia lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației și Cercetării.
Totodată, președintele l-a desemnat pe prim-ministrul Ilie Bolojan să preia interimatul conducerii ministerului
Potrivit Mediafax, fotoliul de ministru al Educației și Cercetării a rămas vacant după ce Daniel David și-a prezentat demisia înainte de sărbătorile de Crăciun. Nemulțumirile sale vizau bugetul ministerului și posibila reducere a fondurilor pentru universități.
Daniel David a ocupat funcția de ministru din 23 decembrie 2024, în două guverne consecutive. Profesor de psihologie, el provine din mediul universitar și a fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Cine ar fi putut fi următorul ministru
În ultimele săptămâni, mai multe nume au fost vehiculate pentru preluarea funcției de ministru al Educației și Cercetării. Preluarea interimatului de către Bolojan sugerează însă că negocierile pentru un nou ministru nu au avansat.
Printre candidații menționați în presă se numără:
- Marilen Pintea, rector al Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, considerat la un moment dat favorit;
- Luciana Antoci, consilier al premierului Bolojan și fost inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Iași;
- Monica Anisie, fost ministru al Educației și președintă a Comisiei pentru Învățământ din Senat.
Ultima oră
- Nicușor Dan îl pune pe Bolojan interimar la Ministerul Educației acum 6 secunde
- TIR încărcat cu carne, derapat pe autostradă între Sibiu și Sebeș / foto acum 7 minute
- Programul activităților organizate la Sibiu, cu prilejul Zilei Culturii Naționale acum 49 de minute
- Zeci de elevi din Brădeni și Mihăileni nu au ajuns miercuri la școală. S-a defectat autobuzul acum o oră
- Cum se simte sibianul rănit marți seara în accidentul de la Bradu acum o oră