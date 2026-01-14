nicușor dan îl pune pe bolojan interimar la ministerul educației

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 14 ianuarie 2026, decretele prin care a luat act de demisia lui Daniel-Ovidiu David din funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Totodată, președintele l-a desemnat pe prim-ministrul Ilie Bolojan să preia interimatul conducerii ministerului

Potrivit Mediafax, fotoliul de ministru al Educației și Cercetării a rămas vacant după ce Daniel David și-a prezentat demisia înainte de sărbătorile de Crăciun. Nemulțumirile sale vizau bugetul ministerului și posibila reducere a fondurilor pentru universități.

Daniel David a ocupat funcția de ministru din 23 decembrie 2024, în două guverne consecutive. Profesor de psihologie, el provine din mediul universitar și a fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cine ar fi putut fi următorul ministru

În ultimele săptămâni, mai multe nume au fost vehiculate pentru preluarea funcției de ministru al Educației și Cercetării. Preluarea interimatului de către Bolojan sugerează însă că negocierile pentru un nou ministru nu au avansat.

Printre candidații menționați în presă se numără: