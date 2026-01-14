panică într-o locuință pe doamna stanca: o femeie a cerut ajutorul pompierilor / video

Pompierii sibieni au intervenit de urgență într-un bloc de pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr. O femeie a sunat la 112 și le-a cerut ajutorul.
O autospecială de pompieri dotată cu scară pentru salvare la înălțime și un echipaj medical s-au deplasat de urgență pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr.
Salvatorii au intervenit într-o locuință pentru a ajuta o femeie care a sunat la 112 să anunțe că a rămas blocată în balcon.
Povestea a avut final fericit, iar pompierii au reușit să deblocheze ușa, redându-i femeii accesul în casă.
