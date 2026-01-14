primarii decid soarta sălilor de “păcănele” în orașe: ce se schimbă pentru operatori

Guvernul României a publicat un proiect de lege prin care consiliile locale primesc autoritatea de a decide asupra funcționării sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul lor.

Documentul este în transparență decizională timp de 10 zile și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Ce prevede proiectul de lege

Modificările legislative permit consiliilor locale să:

stabilească zonele în care pot funcționa sălile de jocuri;

impună taxe locale anuale pentru operatori;

elaboreze regulamente proprii pentru funcționarea acestora.

Potrivit Libertatea, decizia de aprobare sau respingere a unei săli de jocuri va fi luată pe baza unui regulament propriu, care va include priorități de dezvoltare locală și norme de siguranță publică.

Taxele locale vor fi calculate în funcție de suprafața spațiului exploatat, iar operatorii vor trebui să obțină autorizații anuale și să plătească taxele în 30 de zile de la emiterea acestora.

Reacții din industrie

Operatorii de jocuri de noroc și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscul unor decizii arbitrare și la posibile acuzații de favorizare a celor influenți.

„Practic, se dă liber la șpagă. E o lege pentru cei puternici și influenți. Cum se va face alegerea celor rămași pe piață: fac concurs de frumusețe, fac licitație cu câștigător cunoscut sau cum?”, au declarat reprezentanții industriei. Citeşte întreaga ştire: Primarii primesc puteri totale pentru păstrarea sălile de jocuri de noroc în orașe: „Arde casa, dar noi ne facem că plouă!” transmit reprezentanții din industria jocurilor de noroc

Un precedent controversat este legea din aprilie 2024, care interzicea sloturile în localitățile sub 15.000 de locuitori, păstrând doar terminalele de pariuri sportive. Aceasta a dus la închiderea multor baruri și agenții, afectând grav economia locală.

Reacții locale

Primarul Ioan Popa din Reșița a fost singurul edil care a declarat public că intenționează să interzică sălile de jocuri de noroc în orașul său. În plus, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a amânat implementarea unui ordin privind geolocalizarea aparatelor de joc până la 1 martie, ceea ce a generat critici din partea operatorilor.