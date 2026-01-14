programul activităților organizate la sibiu, cu prilejul zilei culturii naționale

În ianuarie 2026, Instituția Prefectului – Județul Sibiu, împreună cu autoritățile locale și instituțiile din domeniul culturii, educației și apărării, va susține și coordona o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a Culturii și Zilei Unirii Principatelor Române, simboluri esențiale ale identității și unității naționale.

Pe 15 ianuarie, de Ziua Națională a Culturii, începând cu ora 10:00, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu (sediul nou – Corp B), va avea loc un program cultural-artistic dedicat aniversării a 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu.

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, Primăria municipiului Sibiu, Biblioteca Județeană ”Astra”, Asociațiunea ”Astra”, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu și Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu și va reuni elevi, studenți, cadre militare și civile, profesori și artiști, prin momente artistice și evocări dedicate valorilor culturii române.

Pe 23 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 10:00, în Piața Unirii Sibiu (sensul giratoriu), va fi organizată tradiționala Horă a Unirii, la care vor participa reprezentanți ai administrației publice și ai instituțiilor județene, ai asociațiilor civice și militare, precum și cetățeni ai municipiului Sibiu.

Tot în data de 23 ianuarie, începând cu ora 10:30, la Sala de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, se vor desfășura Simpozionul și expoziția fotodocumentară dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, manifestări menite să evidențieze importanța istorică a actului de la 1859 și rolul său în edificarea statului român modern.

Mesajul prefectului județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu:

„Ziua Națională a Culturii și Ziua Unirii Principatelor Române ne vor oferi prilejul de a reafirma importanța valorilor care ne definesc ca națiune. Cultura va rămâne fundamentul identității noastre, iar unitatea va fi expresia respectului față de trecut și a responsabilității față de viitor.”

Instituția Prefectului – Județul Sibiu va continua să susțină inițiativele care promovează cultura, istoria și spiritul civic, invitând cetățenii județului să participe la aceste momente de referință pentru poporul român.