statul va „vedea” din satelit ce ai construit: casele nedeclarate intră la impozit

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți, 13 ianuarie, în transparență decizională, un proiect de lege care pregătește un control mult mai strict asupra proprietăților din România.

Astfel, statul va putea corela informații din satelit, cadastru, de la notari și din evidențele fiscale pentru a identifica clădiri, anexe și terenuri nedeclarate și a le impozita.

Ce se schimbă în secretul fiscal

Potrivit Digi24, una dintre cele mai importante modificări este eliminarea din categoria „secretului fiscal” a unor informații esențiale: datele de identificare ale contribuabililor, ce bunuri dețin, cât datorează și ce plăți fac. Aceste informații nu vor mai fi protejate în același mod ca până acum și vor putea fi folosite mult mai ușor de autorități pentru controale și verificări. Practic, statul își creează dreptul legal de a pune cap la cap date despre oameni, bunurile lor și datoriile fiscale, fără barierele care existau până acum.

Cum ajung informațiile despre casa ta la stat

Proiectul de lege obligă ANAF să transmită către primării nu doar date despre venituri, ci și informațiile primite de la notari. Astfel, fiecare vânzare sau cumpărare de casă, teren sau mașină ajunge automat într-un sistem comun al statului.

Aceste date sunt centralizate în platformă națională PatrimVen și vor fi corelate cu informațiile din cadastru, autorizațiile de construire și declarațiile fiscale. De aici, statul poate vedea într-un singur loc ce proprietăți deții, când le-ai cumpărat și dacă le-ai declarat corect.

Deși legea nu folosește termenul „satelit”, efectul este practic acela: autoritățile vor putea compara ce există în realitate pe teren cu ce apare în acte. Dacă într-o curte există o casă, o anexă sau o extindere care nu apare în documente, sistemul o va evidenția automat.

Ce înseamnă pentru proprietari

Pentru milioane de români care au construit sau extins case fără autorizații sau fără să își actualizeze documentele, această schimbare este majoră. Până acum, astfel de situații erau descoperite doar în urma unei sesizări sau a unui control punctual. De acum, statul poate identifica automat diferențele dintre realitate și acte.

Odată identificată o construcție nedeclarată, aceasta poate fi introdusă în evidența fiscală, iar proprietarul va fi obligat să plătească impozit pentru suprafața reală. Guvernul susține că o parte semnificativă a banilor care ar trebui să ajungă la bugetele locale se pierde din cauza clădirilor nedeclarate sau subevaluate.