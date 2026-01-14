sua a pregătit oferta pentru groenlanda: aproape 700 de miliarde de dolari, iar trump amenință cu represalii / video

Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei, într-un plan considerat „prioritate absolută” de președintele Donald Trump, potrivit informațiilor publicate de NBC News.

Conform a trei surse citate de rețeaua americană, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani în cadrul unor analize interne legate de inițiativa lui Trump de a aduce insula sub controlul SUA. Suma depășește jumătate din bugetul anual al Pentagonului și reflectă importanța strategică majoră pe care Trump o acordă regiunii arctice.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a confirmat că secretarul de stat Marco Rubio a primit misiunea de a pregăti o ofertă oficială pentru Groenlanda în următoarele săptămâni. Astăzi, 14 ianuarie, Rubio și vicepreședintele JD Vance urmează să se întâlnească la Washington cu reprezentanți ai Danemarcei și ai Groenlandei, pentru a discuta intențiile administrației americane.

Donald Trump a declarat recent că preferă o soluție negociată, dar a lăsat să se înțeleagă că obiectivul rămâne același:

„Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”, a spus președintele SUA.

În schimb, autoritățile din Groenlanda resping ferm ideea. Ministrul de externe Vivian Motzfeldt a declarat după sosirea la Washington că insula nu dorește să fie „deținută, guvernată sau să devină parte a Statelor Unite”.

„Alegem Groenlanda așa cum o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a subliniat aceasta.

NBC News notează că, pe lângă achiziția directă, SUA analizează și un acord de asociere liberă cu Groenlanda, care ar presupune sprijin financiar american în schimbul unei prezențe militare extinse în zonă.

Amintim că, pe 7 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat public interesul lui Trump pentru cumpărarea Groenlandei, precizând că președintele SUA nu exclude nici un scenariu militar pentru a aduce insula sub control american.